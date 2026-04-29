Merz brzdí euforii Ukrajiny. Nebude to pro Babiše cesta do hlavního proudu EU?

Kdo byl proti a kdo žádal mír za jakoukoliv cenu, byl pasován na „chcimíra“, ba kolaboranta s Putinem. Třeba Orbánovo Maďarsko či Ficovo Slovensko. Andrej Babiš se snažil lavírovat mezi tím. Nechtěl působit ani jako „válečník“, ani jako kolaborant s Putinem. Teď se mu ale otevírá širší možnost. Tedy pokud se z toho, co v pondělí říkal kancléř Merz, stane politika Německa, ba do určité míry i politika EU.
Chcete do EU? Tak hybaj rychle z války
V pondělí Friedrich Merz diskutoval se studenty, v situaci pro testování nápadů. Nebyl na summitu EU, kde se žádá názorová jednota, a kdo z ní vybočí, je pokárán zdviženým ukazovákem, v horším případě zablokováním unijních peněz. Byl mezi studenty. A v tomto prostředí Merz sdělil několik myšlenek, ba plánů.
Dlouhá cesta do EU a odevzdání Donbasu. Merz řekl, co chtít po Ukrajině v referendu
Za prvé. Vstup Ukrajiny do EU, o kterém se hovoří jako o vzpruze pro bojující zemi, nepřijde rozhodně tak rychle, jak si to prezident Zelenskyj vysnil. Či jak mu to namlouvali někteří politici ze států EU. Určitě to nebude 1. ledna 2027, ba ani 1. ledna 2028. Skutečnost bude pro Kyjev ještě drsnější.
Za druhé. Merz to řekl zcela na rovinu. Ukrajina se nemůže připojit k EU, dokud je ve válce. To je pravidlo, přes které „nejede vlak“. Které překračuje kritéria typu právní stát, boj proti korupci a jiná. Takže chce-li Ukrajina rychle do EU, musí co možná nejrychleji ve válce nebýt. A protože rychlé vítězství na bojišti nepřipadá v úvahu (to Merz neřekl, ale bere se to jako samozřejmost), musí Ukrajina překousnout územní ústupek. Prostě se vzdát části území ve prospěch Ruska.
Za třetí. Merz to neřekl jako rozkaz či diktát. Nešlo by o druhý Mnichov ve stylu „o nás bez nás“. Šlo by o referendum, ve kterém by Ukrajinci museli územní ústupek schválit. Merz byl ale zřejmě prvním lídrem Západu, který jim to nanesl takto nekompromisně.
Je to, co řekl Merz, zradou na napadené zemi? Na evropských hodnotách? Na spojencích? Či je to racionální shrnutí podmínek a logický závěr? Na to se názory v Evropě i na Ukrajině jistě liší. Jenže postoje se vyvíjejí a nelze vyloučit, že to, co by na jaře 2022 většina Evropanů odsoudila jako zradu, na jaře 2026 dost Evropanů vnímá jako jediné praktické řešení. Vsaďte se, že Andrej Babiš taky.
Družba pro Maďarsko i pro Německo
Pro jistotu zopakujme. Merz nemluvil na summitu NATO. Hovořil se studenty a nezávazně. Ale právě proto si snad mohl dovolit větší volnost i upřímnost v myšlenkách i slovech.
Nemůžeme z toho dělat pevné závěry. Ale můžeme si sami zkusit představit, jak na tato slova a myšlenky zareagují jiní. Třeba právě Babiš. Kdyby se z citovaných úvah Friedricha Merze stala součást politiky Německa, politiky rezonující i v EU, bylo by to pro Babiše velké plus.
Merz bude tlačit na Babiše. Nechce, aby se paktoval se Slovenskem a Maďarskem
S volební porážkou Viktora Orbána končí doba, kdy se Babiš mohl v EU schovávat za jeho záda. Kdy mohl lavírovat mezi „válečníky“ v jádru EU a „kolaboranty“ na její periferii. Teď v Budapešti nastupuje premiér Péter Magyar, ale pozor. To nebude znamenat jen obrácení znamének.
Slýcháme-li, co říká Magyar, a srovnáme-li to s tím, co nyní řekl kancléř Merz, těžko bychom hledali rozdíly. Teď, bez ideologických kulis, se ukazuje, že Berlín a Budapešť k sobě mohou mít blíže, než by se zdálo.
Ilustruje to ropovod Družba. Premiér Magyar trvá na tom, že jeho jižní větví musí proudit – přes Ukrajinu – ruská ropa do Maďarska. Berlín se sice ruské ropy už zřekl, ale stále kupuje ropu kazachstánskou, která teče severní větví Družby – přes Rusko – do rafinerie v německém Schwedtu. Odtamtud odebírá letiště v Berlíně 80 procent leteckého paliva. Co se asi stane, pokud Rusko 1. května tok kazachstánské ropy přes své území zastaví?
No nekupte místenku do hlavního proudu
To samozřejmě nikdo přesně neví. Zato se pěkně rýsuje, že Merzovo Německo a Mygyarovo Maďarsko mají lecjaké společné zájmy. Patří k nim uklidnění války na Ukrajině, příměří, ba mír, a to i za cenu územních ztrát pro Ukrajinu.
Pro Andreje Babiše se rýsuje docela lákavá možnost. Aniž by změnil své názory či politiku, tak prosadí-li Německo Merzovy nápady, Babiš by se mohl ocitnout v hlavním proudu EU. No nekupte takovou šanci.