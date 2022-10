Zatím to vypadá, že válka na Ukrajině směřuje k patu, nikoliv k totálnímu vítězství jedné strany. Plány ruského prezidenta na obsazení celé Ukrajiny zkrachovaly a Vladimir Putin nezíská ani většinu země.

Na druhou stranu představa, že ukrajinská armáda vtáhne do Moskvy, je také nerealistická. Stejně tak to, že by se Rusko vzdalo.