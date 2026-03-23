Mírové rozhovory mezi USA, Ruskem a Ukrajinou byly pozastaveny. Mír na Ukrajině pro Donalda Trumpa už není ani důležitý, ani urgentní.
|
Rusko bude z války v Íránu určitě profitovat, nemá zájem, aby v regionu rychle nastal mír. USA do poloviny dubna povolily nákup ruské ropy, již naložené na tankerech na moři, ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, takže Putinova válečná kasa se bude plnit i nadále.
Ropa o víkendu stála asi 112 dolarů za barel a při tankování lidé často nadávají republikánu Trumpovi za to, že Írán napadl. Asi zapomněli, že za Baracka Obamy, který vládl v letech 2009 až 2017, ropa v průměru stála celé čtyři roky (2011–2014) více než 100 dolarů za barel, ale demokratickému prezidentovi kupodivu nikdo nenadával. Pravda je, že v této době většina zemí EU dovážela ropu a zemní plyn i z Ruska. Dnes tomu tak není a ještě dlouho nebude.
|
Závažnější hrozba než drahé energie je z hlediska vojenského, protože společné poučení z války na Ukrajině i v Íránu zní: protivzdušné obrany není nikdy dost. Pokud můžeme věřit výrokům Volodymyra Zelenského, tak „během prvních čtyř dnů války s Íránem USA a jejich spojenci odpálili více než 800 raket Patriot, tedy asi o 200 více, než kolik Ukrajina obdržela za poslední tři roky.“ Protivzdušná obrana Ukrajiny proti dronům byla stabilně velice účinná (zhruba 90 procent), avšak procento úspěšnosti sestřelení balistických raket se dramaticky snížilo (už před válkou v Íránu), nyní se pohybuje jen kolem 30 až 40 procent.
Když dvě ze tří ruských balistických raket trefí svůj cíl, není to pro Ukrajinu dobré a Zelenskyj to ví. Americe a ropným monarchiím kolem Íránu nabídl pomoc proti dronům i proto, že očekával, že na oplátku dostane účinné protivzdušné zbraňové systémy schopné s vysokou účinností sestřelit balistické rakety.
Naděje umírá jako poslední, ale pravděpodobnější je, že další rakety do systému Patriot nedorazí na Ukrajinu, ale koupí je finančně silné a vlivné arabské státy na Blízkém východě (Izrael systém Patriot nepoužívá) nebo dorazí na americké základny v regionu. Navíc až lodě z evropských zemí NATO dorazí k Hormuzskému průlivu, také budou potřebovat protivzdušnou ochranu, protože žádný evropský politik nechce, aby se jeho vojáci vraceli domů v rakvi. To vše vědí i Rusové, proto je možné, že při strategickém bombardování Ukrajiny nasadí v příštích měsících více balistických raket než doposud.
|
Objevily se zprávy, že americké velení na Blízkém východě využilo 200 ukrajinských dronových specialistů a že Zelenskyj nabídl až 1 000 zachytávacích dronů denně zemím Blízkého východu (nebudou mu doma chybět?), přestože Trump to odmítl. „Poslední, od koho chceme pomoc, je Zelenskyj,“ řekl arogantně prezident USA.
Je nesporné, že válečné zkušenosti Ukrajinců s drony jsou úžasné, ale jejich prezident politicky nečte správně americkou hru (a není to zdaleka poprvé). Amerika přece nemá zájem na tom, aby záchrana pro Íránem ohrožené státy přicházela od někoho jiného. Washington chce, aby si země Blízkého východu na dlouhou dobu uvědomily a zapamatovaly, že jejich spasitel se jmenuje Donald Trump.