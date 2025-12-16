Strašení lidu se pravděpodobně řídí známými fyzikálními zákony

Ani nás v Česku nenechávají klidnými prohlášení o tom, že válka je za dveřmi. Na druhou stranu už tolik nerezonuje varování před klimatickou katastrofou, z čehož soudím, že strašení se řídí fyzikálními zákony. V uzavřené lidské hlavě se hmotnost látek do reakce vstupujících rovná hmotnosti látek z reakce vystupujících.
|
Odhalil špičku ledovce aneb Co svým výrokem rozpoutal francouzský šéf štábu
Nedávno se mi na Facebooku objevil článek od jistého Jamese Deakina (což má být britsko-filipínský influencer), který říká, že je na čase volat úřady za šíření strachu k zodpovědnosti. Vzpomíná přitom na amerického prezidentského kandidáta Ala Gora, jenž v roce 2006 předestřel před lidstvo obraz klimatické katastrofy. Mimo jiné varoval, že arktická ledová pokrývka zmizí už v roce 2014, dokonce možná i o rok dřív.
No, zatím úplně nezmizela, což, pravda, neznamená, že se nic nebezpečného vůbec neděje. Prý byly jenom slabší oceánské proudy. Fakt je, že Gore svět vyburcoval, a to i pomocí filmu. Byly zavedeny uhlíkové daně, začaly se prosazovat obnovitelné zdroje a vyčlenily se hory peněz na poradenství ve věci klimatu.
Předpokládám, že s tím válčením by to mohlo být podobné. Do zbrojení se začínají sypat obrovské peníze, vlády uvažují o návratu povinné vojny. Můžeme jen doufat, že budeme mít štěstí a přijdou aspoň ty pomalejší proudy. Jenže spoléhejte na to! Někteří mladí jsou tak vyděšení, že radši nechtějí děti, protože je nemíní všem těm budoucím hrůzám vystavovat.
|
Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO
Jedna třicátnice uvažuje, jak to udělat, aby se jí v případě, kdyby přece jen vyslyšela své biologické hodiny a dítě měla, narodila holčička, která nenarukuje. Obávám se, že narození holčičky, která snad nebude muset (nebo chtít) jít do války, lze zařídit. V Číně taky uměli zařídit, aby se rodili pro změnu chlapečkové. Teď tam ovšem mají chlapečků nadbytek, tedy rozhodně o dost víc než holčiček, a je otázka, co s nimi, když nenajdou ženu a budou hledat jinou seberealizaci.
Jsem zvědavá, jaká apokalyptická předpověď přijde poté, co se snad podaří zastavit válku na Ukrajině. Bude to zase něco ve stylu Grety Thunbergové, která zasvětila pubertu válce za klima, nebo cosi à la americký viceprezident Dick Cheney, který prohlásil, že Saddám Husajn má zbraně hromadného ničení? Asi nemusím připomínat, že neměl. Přesto se do Iráku vypravily bombardéry, zemřely tisíce lidí včetně mnoha amerických vojáků a celá oblast byla na celá desetiletí destabilizovaná. Jisti si můžeme být jediným, totiž že strašení jen tak nepomine. Teď jde o to, jak je odlišit od užitečného varování.