Babiš mezi ochotnými. Vláda by měla komunikovat věrohodně, i když „stratkom“ zrušila

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
Zpravodajské weby používají už léta ankety s otázkou: Kdy skončí válka na Ukrajině? Kdo si kdykoliv do Silvestra vybral odpověď „letos“, netrefil se. Ale v roce 2026 by to vyjít mohlo. Toto si lze pomyslet po úterní sešlosti „koalice ochotných“ v Paříži.

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026) | foto: FB: Andrej Babiš

V úterý se ve Francii konalo jednání takzvané koalice ochotných.
Na první pohled se tam nic zlomového neodehrálo. Čteme-li ve zprávách, že Británie, Francie a Ukrajina podepsaly deklaraci o stavbě vojenských opěrných bodů v poválečné zemi, můžeme si pomyslet, že právě toto je pro Moskvu zcela nepřijatelné.

Říká-li předseda polské vlády Tusk, že „musíme přimět Rusko, aby se konečně vážně posadilo k jednacímu stolu a začalo mluvit o podmínkách míru“, působí to nabubřele. Jak by chtěl jadernou velmoc přimět k jednání, ba ke kompromisům?

Premiér Babiš v Paříži řekl, že česká muniční iniciativa může pokračovat, budou-li munici platit jiné země. Je to argument jako od Donalda Trumpa.

Ale jsou-li tam i američtí vyjednavači Witkoff a Kushner, tváří-li se vážně, mluví o „milníku“ i o tom, že dohoda o konci války na Ukrajině je už skoro hotová, něco by na tom být mohlo.

