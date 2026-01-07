Babiš mezi ochotnými. Vláda by měla komunikovat věrohodně, i když „stratkom“ zrušila

Na první pohled se tam nic zlomového neodehrálo. Čteme-li ve zprávách, že Británie, Francie a Ukrajina podepsaly deklaraci o stavbě vojenských opěrných bodů v poválečné zemi, můžeme si pomyslet, že právě toto je pro Moskvu zcela nepřijatelné.
Říká-li předseda polské vlády Tusk, že „musíme přimět Rusko, aby se konečně vážně posadilo k jednacímu stolu a začalo mluvit o podmínkách míru“, působí to nabubřele. Jak by chtěl jadernou velmoc přimět k jednání, ba ke kompromisům?
Premiér Babiš v Paříži řekl, že česká muniční iniciativa může pokračovat, budou-li munici platit jiné země. Je to argument jako od Donalda Trumpa.
Ale jsou-li tam i američtí vyjednavači Witkoff a Kushner, tváří-li se vážně, mluví o „milníku“ i o tom, že dohoda o konci války na Ukrajině je už skoro hotová, něco by na tom být mohlo.