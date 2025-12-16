Záruky pro Ukrajinu? Zatím je to spíše ve stadiu přesvědčování již přesvědčených

Na to raději nesázejte ani nižší částky. Přestože mediálně v Berlíně dopadlo vše dobře. Sešly se špičky Evropy (deseti států koalice ochotných včetně Británie a Norska vně EU), Ukrajiny (Zelenskyj) a amerických vyjednavačů (Witkoff, Kushner). Navzájem se chválily za dělnost a spolupráci.
Vydaly společné prohlášení, z něhož mimo jiné plyne. Že Evropa stojí na straně Ukrajiny (tak to shrnuje Süddeutsche Zeitung). Že Teď už je jen na Rusku, zda se do Vánoc podaří dosáhnout příměří (Friedrich Merz). Že k zárukám pro Ukrajinu patří mnohonárodní jednotky tvořené Evropany a chráněné Američany.
Evropský vojenský dozor na Ukrajinu?
Na pohled to vypadá dobře, ale víme, že ďábel vězí v detailu. A tady je těch detailů – někdy po čertech velkých detailů – požehnaně.
|
Záruky pro Ukrajinu: armáda s 800 tisíci muži, vstup do EU i pomoc s obnovou
Za prvé. V Pásmu Gazy, pro které Trump prosadil příměří, jež ho prý inspiruje pro Ukrajinu, skutečně vznikají Mezinárodní stabilizační síly. Získaly dokonce mandát od Rady bezpečnosti OSN (Rusko a Čína se zdržely hlasování). Jenže v praxi to s nimi vypadá všelijak. Státy v regionu se nepřetrhnou ochotou naplnit tyto jednotky vojáky. Turecku a Kataru, ručitelům za příměří, je to v podstatě fuk. A představa, že by tyto jednotky měly odzbrojit Hamás, jak to předpokládá dohoda o příměří, je zatím z říše snů.
Za druhé. Pásmo Gazy je plošně menší než Praha. Na Ukrajině by takové jednotky musely jistit linii dlouhou přes tisíc kilometrů (přinejmenším stovky kilometrů, kdyby měly být jen na Donbasu). Mají na to evropské státy kapacitu? Kolik z nich by tam vojáky opravdu poslalo? A hlavně: jaký budou mít ty síly mandát? Představa, že se o nich hlasuje v Radě bezpečnosti OSN a Rusko to nechá projít, je mimo realitu.
Za třetí. Der Spiegel píše: „Ty síly by byly vedeny Evropou a zajišťovány Spojenými státy. Otevřenou otázkou zůstává, co na ně řekne Rusko.“ To jako fakt? Jestliže je ta nejdůležitější otázka otevřená, tak spekulovat o detailech nemá smysl.
|
Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského
Za čtvrté. Společné prohlášení z Berlína obsahuje slova: „Rozhodnutí, která se týkají státního území, musí přijmout ukrajinské obyvatelstvo, jakmile budou v platnosti robustní garance.“ Z toho plyne, že koalice ochotných chce nejdříve prosadit bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a teprve potom vyjednat linii dotyku s Ruskem (zřejmě budoucí ukrajinsko-ruskou hranici). Nic proti tomu, kdyby to takhle prošlo. Ale dovede si snad někdo představit, že by na toto pořadí přistoupila Moskva? Ta Moskva, jež stále – naposledy včera – tvrdí, že o příslušnosti celého Donbasu k Rusku jednat nebude?
Táhnout za jeden provaz nestačí
Úhrnem. Slogan Evropa stojí na straně Ukrajiny je hezký, sympatický a dodává sebedůvěru, že všichni v Evropě skutečně táhneme za jeden provaz. Vyjímá se ve volebních kampaních či novinových titulcích. Ano, je skutečně dobře, že Evropa stojí na straně napadené země. Jenže přiznejme si, že sám o sobě je ten slogan banální, který na bojišti ani při jednání s Ruskem moc neznamená.
Drsně, ale dost výstižně shrnul setkání v Berlíně novinář a mediální manažer Gabor Steingart na svém webu: „Summit oslavil přesvědčování těch, kteří jsou již sami přesvědčeni, že mír v Evropě prosazuje NATO a ohrožuje Putin. Že, jak řekl Merz, ‚Teď už je jen na Rusku, zda se do Vánoc podaří dosáhnout příměří‘. Ale státy nemají pocity, jen zájmy. A Merzův výrok představuje zdvořilý způsob, jak říci, že koalice ochotných mluví jen sama se sebou.“
Leckomu to zní cynicky, ba kapitulantsky. Ale Steingart říká v podstatě toto. Je-li prioritou ukončit válku, musíme reflektovat, co k tomu říká Moskva, byť je nám Putin sebeodpornější. To, že ho budeme nadále ostrakizovat, že jednání s ním budeme vytěsňovat (v praxi nechávat na Američanech), se konec války nepřiblíží.
|
Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí
„Cílem je příměří, jež uchová suverenitu ukrajinského státu.“ Tak to shrnul německý kancléř Merz a souhlasí s tím koalice ochotných, Američané i Zelenskyj. O. k., nic proti tomu. Ale na jaké ploše, v jakém areálu bude suverenita Ukrajiny uchována? Kdo to ohlídá? Jaký mandát k tomu bude mít? Bude to se souhlasem Ruska?
Tyto šťouravé otázky jsou důležité. Kdyby to nebylo se souhlasem Ruska, toho arogantního, agresivního a brutálního Ruska, nemělo by smysl o příměří, natož o míru hovořit. To platí jako gravitační zákon. Bez ohledu na hesla typu Evropa stojí na straně Ukrajiny, jakkoliv znějí sympaticky. Je užitečnější s tímto počítat, než – jako třeba nedávný ministr pro Evropu Martin Dvořák – mluvit o zbabělosti, sobectví a neodpovědnosti.