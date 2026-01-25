Vabank? Nový ministr obrany je marketér reprezentující mladou generaci Ukrajinců

„Po chaosu za Rustema Umerova se za jeho nástupce Denyse Šmyhala povedlo naladit některé procesy a spustit reformy. Vůz se rozjel, ale asi by narazil do zdi a jediná šance, jak ho zachránit, je předělat vozidlo na vrtulník nebo letadlo,“ cituje ukrajinská služba BBC vysoce postavený zdroj z vlády: „A jediný, kdo to může udělat, je Míša Fedorov,“ dodává.
Výběr nejmladšího člena kabinetu, pětatřicetiletého Mychajla Fedorova, pro post ministra obrany Ukrajiny v situaci, kdy země prožívá snad kromě prvních dnů nejtěžší období od začátku ruské agrese, je tak trochu vabank. Od ve vojenských záležitostech nezkušeného mladíka se očekává, že vyvolá v ozbrojených silách svěží vítr, posune je technologicky a vyřeší chronické problémy s nedostatkem lidí.
Nejpalčivějšími problémy, které na něj čekají, jsou pomalé tempo mobilizace mužů pro frontu a jejich nízká motivace, stejně jako vysoký počet dezercí dosahující možná až čtvrtinu stavu ukrajinské armády. Během rozhovoru s prezidentem Volodymyrem Zelenským pak probrali i potřebu nového přístupu v otázkách technologického vybavení armády a především ochranu vzdušného prostoru.
Chci 50 tisíc mrtvých Rusů měsíčně, stanovil cíl nový ukrajinský ministr obrany
Fedorov je přitom svou specializací vzdálený každému z problémů, který má řešit. Je marketingovým specialistou, zatímco dezerce a mobilizace potřebují silného legislativce, technologické vybavení zbrojaře a ochrana vzdušného prostoru diplomata, který by vyjednal poskytnutí protivzdušných systémů a munice k nim ze zahraničí. Volodymyr Zelenskyj a jeho bezprostřední okolí však počítá s tím, že Fedorov svým neotřelým přístupem k věcem svou roli zvládne.
Vzestup díky sociálnímu marketingu
Mychajlo Fedorov patří k mladší generaci Ukrajinců, která nikdy nezažila Sovětský svaz, krušná devadesátá léta prožila v dětském věku a dění kolem sebe začala více vnímat až v momentě, kdy se situace v zemi začala stabilizovat. Pochází z Vasylivky v Záporožské oblasti, městečka na frontové linii, dnes už ale okupovaného Ruskem, přičemž není jasné, zda příbuzní nebo rodiče v domovském městě zůstali.
Už od základní školy se snažil vydělat si peníze sám – nejprve pěstováním cibule. Sazenice vozil z krymské Jalty, pěstoval doma ve Vasylivce a prodával na trhu v Záporoží. V roce 2007 ale dostal darem počítač, který obrátil jeho život naruby. „Pomáhal jsem učitelům digitalizovat výukové materiály a současně začal monetizovat počítačové hry. Vydělával jsem si virtuální měnu a v internetových klubech ji měnil na reálnou,“ vzpomínal pro ukrajinskou službu BBC.
Fedorov zaujal post úzce zaměřený na obranu země před ruskou agresí a to navíc v době, kdy úplně jiný tým pod vedením jednoho z jeho předchůdců Rustema Umerova jednají o příměří.
Ještě během studia objevil marketing využívající sociální sítě (SMM) a přišel na to, že tady je možné se realizovat a vydělat peníze. „O SMM jsem se dozvídal ze západních učebnic nebo článků, u nás nevyšlo vůbec nic, žádná kniha ani blog, nic,“ řekl BBC. Dokázal se vypracovat tak, že v roce 2017 nabídl své služby produkčnímu studiu Kvartal 95, za kterým stál tehdejší herec a moderátor Volodymyr Zelenskyj. Zpočátku se na něj dívali nedůvěřivě, nakonec ale na spolupráci kývli.
O rok později Fedorov začal dobrovolně a bezplatně pomáhat Zelenskému s volební kampaní, tehdy se také seznámil s hlavním bossem. „Řekl mi – poslouchej, proč jsme s tebou dřív nepracovali?“ vzpomíná Fedorov. Spolupráce pro něj automaticky znamenala výtah k moci, dostal na starost marketing sociálních sítí během kampaně, osvědčil se a odměnou mu byl po nástupu Zelenského do úřadu v roce 2019 post poradce a posléze ministra a vicepremiéra pro digitální transformaci.
Už od kampaně měl Fedorov osobní přístup k Zelenskému a to po nástupu na post šéfa prezidentské kanceláře v únoru 2020 iritovalo Andrije Jermaka, který se snažil všechny ministry od hlavy státu odříznout a tím uplatňovat svůj vliv. Fedorov se nedal a pozici si udržel. Podle zdrojů, které oslovila BBC, se dokonce postavil proti zrušení protikorupčních vyšetřovacích institucí loni v srpnu. „Když to poslanci odhlasovali, řekl, že je to totální průšvih a snažil se prezidenta přesvědčit, aby zákon vetoval,“ řekl nejmenovaný zdroj z vlády BBC.
Nová šance pro Ukrajinu. Jen jestli prezident Zelenskyj využije Jermakův pád
Nakonec podezření v korupčním skandálu semlela samotného Jermaka a Fedorov zůstal. Podařilo se mu dotáhnout několik projektů digitalizace státní správy. Prakticky všechny doklady a služby tak lze mít v digitální podobě v chytrém mobilu, i když spolehlivost není vždy stoprocentní. Nějakou dobu ale mluví i do vedení války, je členem Rady pro národní bezpečnost a obranu a vede iniciativu „Armáda dronů“ na podporu ukrajinské armády. Nedávno také přišel s dokumentem Cíle a klíčové výsledky, který připravil spolu s Brity a určuje, jakým způsobem bojovat.
Nová generace proti starým harcovníkům
Teď Mychajlo Fedorov povede jeden z nejdůležitějších úřadů v zemi, ministerstvo obrany. Uvažovalo se o něm také jako o vedoucím Zelenského kanceláře, tím se ale nakonec stal bývalý šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Fedorov zaujal post úzce zaměřený na obranu země před ruskou agresí a to navíc v době, kdy úplně jiný tým a jiní lidé pod vedením jednoho z jeho předchůdců Rustema Umerova jednají o příměří. Současně bude muset úzce spolupracovat se starou gardou vojáků odchovaných někdy i sovětskými školami, jako je vrchní velitel ukrajinských vojsk Oleksandr Syrskyj.
Sblížení s Evropou? V Rusku jsou síly, které by si to přály, říká politolog
Tím pádem nebude mít lehkou pozici, na druhou stranu i očekávání jsou limitovaná. Od Fedorova jako nového ministra obrany nikdo nečeká, že ukončí válku, tady se už hraje daleko vyšší hra na jiné úrovni. Má spíš svými radikálními postupy a novátorstvím revitalizovat ozbrojené síly tak, aby vydržely ještě nějakou dobu bojovat, protože se zdá, že konec války hned tak nebude. Současně si je prezident Zelenskyj vědom, že musí najít účinný prostředek, jak eliminovat ničivost ruských útoků na infrastrukturu, protože účinnost protivzdušné obrany klesá.
To vše má zajistit člověk, který reprezentuje novou generaci Ukrajinců, vzdělaných, velmi dobře se orientujících ve virtuálním světě a nezatížených sovětskou mentalitou. Tito mladí mají před sebou budoucnost – škoda jen, že jich už desetitisíce padly na bitevních polích této války.