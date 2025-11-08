Ukrajině chybí vojáci. Tisíce jich utíkají z pozic, mobilizace naráží na odpor

Podobná situace postihla městečko Kaniv v Čerkaské oblasti, které v září kvůli mobilizaci přišlo o jediného elektrikáře starajícího se o pouliční osvětlení.
Válka na Ukrajině se dostává do nové kritické fáze. Zemi bránící se ruské agresi čeká citlivá územní ztráta na východě země.
„Počet případů svévolného opuštění pozic se nyní rovná velikosti naší armády do plnohodnotné (ruské) invaze. Pokud se situace bude vyvíjet tímto způsobem, tak brzy bude počet uprchlíků roven polovině naší armády,“
Marjana Bezuhlaová
ukrajinská poslankyně
Očekávaný pád Pokrovsku a sousedního Myrnohradu, Kupjansku v Charkovské oblasti, následně pravděpodobně i Konstantynivky a Siversku v Doněcké oblasti neznamená jen, že se na válečných mapách všechna tato města přebarví na rudo.
Jejich dobytí je vykoupeno desítkami tisíc padlých ruských vojáků. Ale i krví ukrajinských obránců. V případě hroutící se obrany Pokrovsku výsadkářů, námořní pěchoty a příslušníků elitní jednotky ukrajinské vojenské rozvědky HUR, kteří mají „hasit“ nejožehavější problémy na frontě.
Třetina původního počtu vojáků
Něco jako jednotná frontová linie na ukrajinském bojišti přitom neexistuje.