Drony, AI a jezdci na koních. Armádám NATO na Ukrajině ujíždí vlak

Ukrajinský voják s FPV dronem.

Tomáš Vlach
Zatímco se armády NATO připravují na možnou třetí světovou válku, na ukrajinské frontě získává válčení úplně jinou podobu, než jak vypadá její simulace na cvičištích. Naštěstí je od koho se učit – je jen třeba toho využít.

„Potřebujeme munici, tanky i letadla, ale s drony to zvládáme sami,“ říká pilot dronu s bojovou přezdívkou Tony. Jsme kousek od fronty severně od Charkova a Tony testuje nový dron. Původně byl určen ke shozům munice, na to je však příliš viditelný, těžkopádný a pomalý, dnes se už používají jiné prostředky. Tony tak zásobuje jednotky na frontě a dron je jediným prostředkem, který jim dokáže doručit potraviny, vodu i zdravotnický materiál.

V pětikilometrovém pásmu od fronty je jakýkoli pohyb extrémně složitý a prakticky jedinou aktivitou je střídání na pozicích. Chodí se individuálně, podle videa a mapy v telefonu, cesta dle svědectví vojáků trvá i 15 hodin kličkování a ukrývání se v jámách.

Zřejmě ještě nikdy v dějinách válečných konfliktů neučinilo válčení takový pokrok během několika málo let jako během války na Ukrajině. Začínalo se z velké části klasicky, tanky, pěchotou a masivním nasazením dělostřelectva. Drony v té době existovaly už na docela dobré úrovni a vojáci obou stran experimentovali, co dokážou. Nejprve primitivní připevnění výbušnin na běžné komerční typy a lovy na vlastní pěst, poté už to celé začalo získávat nějaký systém sledování bojiště a koordinaci dronů navzájem.

Dnes hrají drony rozhodující roli, zcela změnily systém válčení a podřizuje se jim mnohé, takřka vše. A vše zásadní se odehrává právě na ukrajinském bojišti. Proto vůbec nepřekvapí zpráva, která až teprve nedávno prosákla ze cvičení NATO v Estonsku.

