Drony, AI a jezdci na koních. Armádám NATO na Ukrajině ujíždí vlak

„Potřebujeme munici, tanky i letadla, ale s drony to zvládáme sami,“ říká pilot dronu s bojovou přezdívkou Tony. Jsme kousek od fronty severně od Charkova a Tony testuje nový dron. Původně byl určen ke shozům munice, na to je však příliš viditelný, těžkopádný a pomalý, dnes se už používají jiné prostředky. Tony tak zásobuje jednotky na frontě a dron je jediným prostředkem, který jim dokáže doručit potraviny, vodu i zdravotnický materiál.
V pětikilometrovém pásmu od fronty je jakýkoli pohyb extrémně složitý a prakticky jedinou aktivitou je střídání na pozicích. Chodí se individuálně, podle videa a mapy v telefonu, cesta dle svědectví vojáků trvá i 15 hodin kličkování a ukrývání se v jámách.
Zřejmě ještě nikdy v dějinách válečných konfliktů neučinilo válčení takový pokrok během několika málo let jako během války na Ukrajině. Začínalo se z velké části klasicky, tanky, pěchotou a masivním nasazením dělostřelectva. Drony v té době existovaly už na docela dobré úrovni a vojáci obou stran experimentovali, co dokážou. Nejprve primitivní připevnění výbušnin na běžné komerční typy a lovy na vlastní pěst, poté už to celé začalo získávat nějaký systém sledování bojiště a koordinaci dronů navzájem.
Dnes hrají drony rozhodující roli, zcela změnily systém válčení a podřizuje se jim mnohé, takřka vše. A vše zásadní se odehrává právě na ukrajinském bojišti. Proto vůbec nepřekvapí zpráva, která až teprve nedávno prosákla ze cvičení NATO v Estonsku.