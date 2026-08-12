Ukrajina je bezbranná před ruskými raketami. Může to vyvolat další migrační krizi

Ukrajina vytvořila v průběhu války velmi efektivní protivzdušnou obranu a dokáže sestřelovat většinu ruských střel a dronů. Jenže proti balistickým raketám potřebuje západní protiraketové systémy a tady je situace kritická.
Proti balistickým a některým dalším raketám byly účinné fakticky jen americké systémy Patriot. Jenže Ukrajině došly interceptory a nejsou k sehnání. Američané je odmítají dodávat, protože jich sami mají málo. Dvě třetiny zásob spotřebovali na válku s Íránem. Evropské země zase většinu svých střel už Ukrajině poslaly a jejich zbývající zásoby stěží stačí na jakous takous obranu vlastního území.
Ukrajina sice s devíti evropskými zeměmi a jejich firmami vyvíjí systém Freyja, který má být proti ruským balistickým střelám účinný podobně jako Patriot, ale funkční prototyp celého systému je plánován až na první polovinu příštího roku. Kdy bude zavedena hromadná výroba, je zatím nejisté.
Licenční výroba raket do systému Patriot se může rozběhnout ještě později. Odhady expertů se různí od necelých dvou do sedmi let. Přitom vůbec není jisté, zda licenci Ukrajina dostane. Americký prezident Donald Trump ji nejprve přislíbil, pak ale svůj slib odvolal s tím, že se obává předání citlivé technologie.
Nepřipravená Evropa
Rusko přitom zvyšuje výrobu jak balistických raket, tak střel s plochou dráhou letu. Navíc dostalo rakety i ze Severní Koreje. Zasahuje tak beztrestně například ukrajinské závody na výrobu zbraní a munice, ale i velitelská centra či části energetického systému. Právě na ten by se mohlo Rusko v budoucnu soustředit.
Na jednu stranu je to legitimní vojenský cíl, na druhou stranu život bez elektřiny přináší civilistům obrovské strádání. Na dodávkách elektřiny totiž závisí nejen světlo, ale i dodávky vody, fungování zdravotnictví a v neposlední řadě vytápění.
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Odvolávám, co jsem odvolal… Trumpovo lavírování Ukrajině opět nepomáhá
To by v zimě mohlo udělat velké části Ukrajiny téměř neobyvatelné a vést k útěku dalších Ukrajinců do Evropy. Evropské země přitom na takový scénář nejsou připravené, a to jak materiálně, tak politicky: v mnoha z nich sílí odpor proti imigraci. To by mohlo nejen oslabit evropskou podporu Ukrajiny, ale i prohloubit vnitřní rozpory v samotné Evropě.
Nejrychlejší cestou, jak Ukrajinu ještě před zimou ochránit, by ale bylo dodat Kyjevu co nejvíce střel Patriot, které jsou v Evropě k dispozici i za cenu toho, že evropské země oslabí ochranu vlastního území. Otázkou je, zda to je politicky průchodné.