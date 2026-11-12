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Klíč k obraně Česka leží na ukrajinské frontě. Bez zkušeností z bojiště se nelze bránit

Vilém Barák
Komentář   18:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
29 fotografií
Dnešní válka se vede především pomocí dronů, jejichž vývoj postupuje v řádu dnů. Průběžně se vyvíjejí prostředky elektronického boje, maskování vojáků a zbraní. Rozhodující je jediné kritérium: zda inovace obstojí v reálném boji. Pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi, jde o otázku života a smrti.

Naproti tomu nákup vojenského materiálu v době míru probíhá v dlouhém sledu: formulace teoretického požadavku, studie, vypsání tendru, výběr dodavatele, odvolání neúspěšných účastníků, uzavření smlouvy, převzetí do výzbroje. Dronové a protidronové vybavení pořizované tímto způsobem proto nevyhnutelně zastarává.

Pro armádu musíme nakupovat spíš schopnosti než zbraně, říká expert

Jak ale vyzbrojit českou armádu, když technický vývoj probíhá v horizontu týdnů, zatímco standardní nákup vojenského vybavení trvá tři až sedm let? Za takovou dobu pokročí drony o dvacet až třicet generací. Chtěl by dnes někdo bojovat cepy?

V reakci na popsané dilema probíhá skrytá integrace evropských firem do ukrajinského zbrojního ekosystému. Politici se bojí o spolupráci mluvit nahlas. Zapojení do ukrajinského zbrojního ekosystému ale urychluje evropské osvojování poznatků, zpřístupňuje technologie ověřené v boji, nikoli štábní simulace či výmysly některých zbrojařů, kteří se vládám snaží prodávat „pytlovaný vzduch“.

Mělo by se Česko učit od Ukrajiny, jak připravit armádu na moderní válku?

celkem hlasů: 120

Jde o politicky výbušný proces, který má mnoho odpůrců. Přiznat formální zapojení do ukrajinského zbrojního ekosystému znamená přijmout několik skutečností: Ukrajina je součástí evropské obranné architektury; o bezpečnosti Evropy se už dnes rozhoduje na ukrajinském bojišti.

Také Česko má možnost následovat příkladu dalších evropských zemí. Získalo by přístup k nejnovějším trendům ve zbrojení, které se mění v řádu týdnů. Výroba nejmodernějších dronů na českém území by zároveň umožnila naší armádě připravit se na obranu.

Rozvoj obranného průmyslu posiluje obranyschopnost. Mimořádné zdanění proto nedává smysl

Můžeme přitom navázat na tradici. Po vzniku Československa v roce 1918 se zrodila myšlenka vyjádřená heslem „Vzduch je naše moře“. Pevnější podobu získala roku 1926 založením Masarykovy letecké ligy, která popularizovala létání, podporovala výcvik pilotů a rozvíjela letecké povědomí veřejnosti. Vraťme se k tomuto heslu a zahajme pod bezpečnostním dohledem rozsáhlý výcvik operátorů dronů – v aktivních zálohách, na středních školách i v zájmových klubech spolupracujících s armádou. Zdá se však, že stále převládá přesvědčení, podle něhož má být Ukrajina vděčná a platit nám, nikoli naopak. A to je chyba.

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Komentář

Klíč k obraně Česka leží na ukrajinské frontě. Bez zkušeností z bojiště se nelze bránit

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