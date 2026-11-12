Klíč k obraně Česka leží na ukrajinské frontě. Bez zkušeností z bojiště se nelze bránit

Naproti tomu nákup vojenského materiálu v době míru probíhá v dlouhém sledu: formulace teoretického požadavku, studie, vypsání tendru, výběr dodavatele, odvolání neúspěšných účastníků, uzavření smlouvy, převzetí do výzbroje. Dronové a protidronové vybavení pořizované tímto způsobem proto nevyhnutelně zastarává.
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Pro armádu musíme nakupovat spíš schopnosti než zbraně, říká expert
Jak ale vyzbrojit českou armádu, když technický vývoj probíhá v horizontu týdnů, zatímco standardní nákup vojenského vybavení trvá tři až sedm let? Za takovou dobu pokročí drony o dvacet až třicet generací. Chtěl by dnes někdo bojovat cepy?
V reakci na popsané dilema probíhá skrytá integrace evropských firem do ukrajinského zbrojního ekosystému. Politici se bojí o spolupráci mluvit nahlas. Zapojení do ukrajinského zbrojního ekosystému ale urychluje evropské osvojování poznatků, zpřístupňuje technologie ověřené v boji, nikoli štábní simulace či výmysly některých zbrojařů, kteří se vládám snaží prodávat „pytlovaný vzduch“.
Jde o politicky výbušný proces, který má mnoho odpůrců. Přiznat formální zapojení do ukrajinského zbrojního ekosystému znamená přijmout několik skutečností: Ukrajina je součástí evropské obranné architektury; o bezpečnosti Evropy se už dnes rozhoduje na ukrajinském bojišti.
Také Česko má možnost následovat příkladu dalších evropských zemí. Získalo by přístup k nejnovějším trendům ve zbrojení, které se mění v řádu týdnů. Výroba nejmodernějších dronů na českém území by zároveň umožnila naší armádě připravit se na obranu.
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Rozvoj obranného průmyslu posiluje obranyschopnost. Mimořádné zdanění proto nedává smysl
Můžeme přitom navázat na tradici. Po vzniku Československa v roce 1918 se zrodila myšlenka vyjádřená heslem „Vzduch je naše moře“. Pevnější podobu získala roku 1926 založením Masarykovy letecké ligy, která popularizovala létání, podporovala výcvik pilotů a rozvíjela letecké povědomí veřejnosti. Vraťme se k tomuto heslu a zahajme pod bezpečnostním dohledem rozsáhlý výcvik operátorů dronů – v aktivních zálohách, na středních školách i v zájmových klubech spolupracujících s armádou. Zdá se však, že stále převládá přesvědčení, podle něhož má být Ukrajina vděčná a platit nám, nikoli naopak. A to je chyba.