Názor

Válka na Ukrajině bude dlouhá. Že to nebude krátký konflikt, pokud se tedy nestane něco neočekávatelného (jako třeba převrat v Kremlu), se dalo tušit už poté, co se Rusku nepovedlo rychle dobýt Kyjev. Pak to potvrdil loňský úspěšný ukrajinský protiútok a nakonec letošní ukrajinská ofenziva.