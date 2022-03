Názor

/ÚHEL POHLEDU/ Brána hraničního přechodu Krakovec z Polska na Ukrajinu jako by otevírala cestujícímu bránu do pekla – ukazuje se obrázek nekonečné fronty lidí, kteří namačkáni na sobě a unavení několikadenním stáním na nohou trpělivě čekají, až na ně přijde řada. Někteří si přinesli židle, protože na nohou to tak dlouho není možné vydržet. Z davu vykukují čepičky těch nejmenších dětí, matky či dědové si je přendávají ze strany na stranu a uklidňují je, aby nebrečely.