Kdo vyhrává a kdo prohrává na Ukrajině? Něco nám může napovědět první světová válka

Začněme katalogem omylů. Když začala takzvaná „speciální vojenská operace“, ruské vedení počítalo s tím, že během tří dnů obsadí Kyjev a dosadí loutkovou vládu. Realita byla méně vstřícná. Kreml podcenil ochotu Ukrajinců bránit se i schopnost jejich armády improvizovat.
A nejen Moskva se přepočítala. Mnozí na Západě sice rychle pochopili, že bleskový pád Kyjeva se nekoná, ale i tak předpokládali, že ruská převaha v technice a lidech nakonec převáží a ukrajinská vláda skončí v exilu. Nestalo se. Ukrajinská armáda ruské síly u Kyjeva zdecimovala natolik, že se musely stáhnout.
Dalším omylem byla víra, že po neúspěchu u Kyjeva ruský prezident Vladimir Putin uzná porážku, případně že ho k tomu dotlačí západní sankce. Ani jedno se nestalo. Kreml se na sankce připravoval už od roku 2014, od anexe Krymu a zahájení války na východní Ukrajině. Západ naopak dlouho váhal. Dodávky moderních zbraní přicházely postupně a opatrně z obavy, aby Rusko nebylo „vyprovokováno“. Ironií je, že když už tanky, rakety a nakonec i moderní letadla dorazily, žádná apokalyptická reakce Moskvy nepřišla. Strach byl větší než realita.
Mylné předpoklady a zbožná přání
Ukrajinské úspěchy vyvrcholily ofenzivami v roce 2022 a částečně 2023. Předpovědi, že Ukrajinci budou postupovat dál a rozdrtí Rusko, se ukázaly jako iluze. Další ukrajinská ofenziva se nepovedla nejen kvůli zmíněnému nedostatku techniky, ale také kvůli špatnému ukrajinskému plánování. Na druhou stranu nevyšly ani předpovědi, že Rusko nakonec Ukrajinu rozdrtí díky své materiální převaze.
Prostě vše vycházelo z mylných předpokladů, jak o chování politiků, tak o reálných silách ekonomiky či jejich schopnostech výroby nebo odhodlání podporovat napadenou zemi. Prostě vše vycházelo z kombinace starých údajů a ideologických přesvědčení či zbožných přání.
Historie přitom varuje. Podobné iluze provázely i první a druhou světovou válku. Před druhou světovou válkou západní politici mylně odhadli to, že nemohou Hitlerovi zabránit okupovat demilitarizované Porýní a později politické a válečné cíle Adolfa Hitlera. Pružně je totiž měnil. Podobně to dělá i ruský prezident Vladimir Putin.
A abychom nezůstali jen u mylných odhadů Západu, vůdce Sovětského svazu Josif Stalin se domníval, že bude s Hitlerem dlouhodobě spojencem, že ho Hitler nenapadne, a později uvažoval o tom, že s Hitlerem uzavře mír. Nevěřil, že Sovětský svaz může vyhrát. Podobně v první světové válce snad nikdo nepředpokládal vojenský pat na západní frontě.
Ten se mimochodem podobá současné situaci na Ukrajině. Ruská vojska tam postupují rychlostí zhruba 17 metrů za den, což je méně než v bitvě na Sommě za první světové války. V bitvě, která je považována za ztělesnění poziční krvavé války bez východiska. Navíc i když je téměř nemožné získat přesné údaje, ruská armáda má, pokud jde o padlé, zřejmě několikanásobně vyšší ztráty než ukrajinské jednotky. Na druhou stranu ukrajinská armáda nemá dost vojáků a sužují ji dezerce.
Rozhodnutí nepadne na frontě
Konec není vidět. Ovšem za první světové války také nikdo nedoufal, že se Německo vzdá pod tlakem ekonomických a sociálních problémů v zázemí. Do téměř poslední chvíle si šlo zdánlivě pro vítězství. Zvláště po neočekávaném zhroucení Ruska.
Právě sociální a ekonomické problémy ve válčících zemích mohou být rozhodující. Spíše než na frontě se rozhodne v zázemí. Ruská ekonomika na tom zdá se není moc dobře, ale mrznoucí Ukrajina má své obrovské problémy. Co převládne, je nejisté. Jediné, co dnes víme s jistotou, je, že se zvyšuje míra nejistoty a že historie ukazuje, že největším omylem je přesvědčení, že tentokrát už vývoj dokážeme přesně spočítat.