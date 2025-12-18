EU válčí s právním státem. Bylo by použití ruských aktiv pomocí Ukrajině, nebo krádeží?

Zpráva ze středečního večera: „Prezident Zelenskyj odletěl do Bruselu, aby na summitu EU své evropské spojence přesvědčil, že je třeba zmrazená aktiva ruské centrální banky využít na pomoc Kyjevu.“ Ta zpráva působí logicky. Co jiného má Zelenskyj, lídr země v tísni války, dělat? Jakákoliv cesta k získání zbraní a peněz je mu samozřejmě dobrá.
Ale musí se stejným pravidlem řídit i EU a její členové? Musí se rozhodnout pro „reparační půjčku“ – ve skutečnosti nikdo nepočítá s tím, že by byla splácena ruskými reparacemi, neboť to by nejprve muselo Rusko kapitulovat – a ne třeba pro standardní půjčku od EU? Chtějí to tak vůdčí síly Unie, šéfka Evropské komise von der Leyenová i německý kancléř Merz. Ale pozor.
Není to mocenský postoj Německa a Němců. Široké pole názorů na reparační půjčku najdeme právě v Německu. Od podpory přes kritiku až po úplné odmítání. A též v Belgii, Itálii i jinde. Není to tak, že EU zde stojí jako jeden muž za reparační půjčkou. A že když ji zpochybní premiér Babiš, automaticky se tím řadí někam do extremistického kouta.
Bude to pro soudy košer?
Zjednodušeně řečeno tu jde o právní stát, tedy o něco, čím EU operuje často a ráda. Zejména když někdo, například maďarský premiér Orbán, od norem právního státu uhne a EU má hned po ruce účinný klacek.
Jenže v případě reparační půjčky – financování Ukrajiny ze zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Belgii – bere právní stát zkrátka sama EU. Názorně to vysvětluje web Der Spiegel, který jinak stojí za Ukrajinou, proti Putinovi a politiky typu Orbána spíše pohrdá.
Belgický finanční ústav Euroclear – v něm jsou ruská státní aktiva uložena – veřejně tvrdí, že tyto prostředky patří ruskému státu, tudíž jsou chráněny mezinárodním právem. Jinými slovy – jejich použití pro půjčku na financování Ukrajiny by Rusko považovalo za zločin, ba válečný akt.
Belgie se nebojí, že by na Brusel přiletěly ruské rakety. Když už, tak spíše toho, že Rusko by v odvetě vyvlastnilo aktiva západních zemí v Moskvě. Ale hlavně se obává soudů: belgických i mezinárodních včetně unijních. Že jejich verdikty se budou držet právního státu a nepostaví se za Belgii, EU a vyvlastnění ruských aktiv pro dobrý a spravedlivý účel. Kdyby byla Belgie či EU s Ruskem ve válce, tak proč ne. Ale právně vzato ve válce nejsou.
Der Spiegel píše dále: „Bojový pokřik ‚Ať Rusko zaplatí‘ se nezastaví jen u miliard držených společností Euroclear. Evropská komise chce využít i ruská aktiva, jež dřímají v soukromých bankách a jsou rovněž zmrazena.“
„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva
Z těchto i dalších důvodů vyvolává reparační půjčka obavy hlavně v Belgii. Ty spojují vládu s opozicí a proti reparační půjčce se podle průzkumu staví přes 60 procent Belgičanů.
Mít tak svou Meloniovou
Toto jsou společenské, politické i mezinárodně právní kulisy summitu EU v Bruselu. Kulisy barikády, na které – v ostrém světle mediálních reflektorů – zápasí Dobro a Zlo.
Andrej Babiš je v tomto zápasu mediálně řazen na stranu Zla, na okrajovou stranu sobců, jimž je líto každé koruny opouštějící Česko a kteří Ukrajinu podráží v jejím zápasu o přežití. Ale ve skutečnosti to není až takový okraj.
Babišovi škodí i jeho „talent“ mluvit oficiálně tak, jako kdyby oslovoval své voliče na českém či moravskoslezském venkově. Agentury pak přebírají výroky jako: „Nemáme peníze pro jiné státy.“ „Nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze.“. No řekněte, nezní to skoro „dezolátsky“?
Když totéž říká šéfka italské vlády Meloniová, vyzní to úplně jinak: „Využití zmrazených ruských aktiv k financování Ukrajiny musí mít pevný právní základ.“ Nebo: „Pokud by právní základ nebyl stabilní a Rusko by bylo schopno využití svých zmrazených financí pro Ukrajinu napadnout, bylo by to pro Moskvu její první vítězství.“ No řekněte, nezní to o ligu lépe a pro špičky EU stravitelněji?
Těžko odhadovat, kdy a s jakým výsledkem summit v Bruselu skončí. Ale je dobré vědět, že to není jen zápas na morálním kolbišti mezi silami Dobra a silami Zla.