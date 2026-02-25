Odolná země zlomených srdcí. Co daly a vzaly Ukrajině čtyři roky války

Na hraničním přechodu Šehyni–Medyka visí náborový plakát ukrajinské mezinárodní legie, přestože je tato jednotka už přes týden rozpuštěná. Na přechodu se hromadí lidé s kufry na kolečkách, jde o jediné místo, kde mohou chodit pěší, a tak je tu teď tradičně nával. Pozemní hraniční přechody na Ukrajinu zažívají už čtvrtým rokem zvýšený nápor, protože letecky se do země kvůli uzavřenému vzdušnému prostoru dostat nedá. Přesto to tu má už určitý řád oproti prvním dnům války, kdy se tu tlačil chaotický dav a lidé stáli ve frontách celé dny. Stejně jako ostatní věci v zemi, která si na válku už zvykla.
Kdo přijede teď za války na Ukrajinu poprvé, může být překvapen. Pokud tedy nemá vyloženou smůlu a neocitne se poblíž vzdušného útoku (taková pravděpodobnost je vzhledem k velikosti země nízká všude tam, kde není frontová linie či energetická zařízení), uvidí, že život běží vcelku normálně. Od toho mírového se napohled neliší. Kavárničky, restaurace, víkendové procházky a běhání v parcích, dětské atrakce, dokonce i turistika v Karpatech – to všechno existuje.
Funguje veřejná doprava a základní služby a to se dá říct dokonce i o přífrontových oblastech. V Kramatorsku, kam se frontová linie už přibližuje na dostřel řízených pum a dolet FPV dronů, stále jezdí trolejbusy a prodávají se květiny. Ty však, pravda, kupují hlavně vojáci, stejně jako množství jiného zboží, ve zdejších obchodech. Svědčí to však o jednom z charakteristických rysů současné ukrajinské společnosti, která se snaží zachovat podobný způsob života, jako když válka nebyla.
Ne ji úplně vytěsnit, ale snažit se s ní žít a tak ji přežít. Děje se tak díky určitému nastavení velké části společnosti, která se naučila brát život s určitou lehkomyslností a také zásluhou přístupu komunálních úřadů.
Odolná a nezlomená
Dnes se vzhledem k nestabilnímu světu a ruskému nebezpečí hodně mluví o odolné společnosti. Ukrajina je platformou, kde bychom se mohli učit, protože za čtyři roky války ukrajinská společnost skutečně prokázala svou odolnost. Dnešní úsilí Putinova Ruska je namířeno na podlomení morálky obyvatelstva permanentními nálety na energetickou infrastrukturu s jasným cílem – aby si lidi řekli: už toho máme dost, skončete to! Pokud by se takové výkřiky objevovaly v masovém měřítku, mohly by přerůst v lidové nepokoje a politici by s tím museli pracovat.
Jenže se to neděje. Je to jednak zásluhou přístupu (především komunálních) úřadů, které se skutečně snaží lidem život ulehčit. Ve většině případů tlačí na opravdu rychlé opravy poškozené infrastruktury nebo alternativní řešení, například kyjevské paneláky už mnohdy teplo mají alespoň patnáctistupňové a původně dvouhodinové dodávky elektřiny denně se postupně prodlužují. A to ačkoliv je to sisyfovská práce, protože Rusko při nejbližší příležitosti infrastrukturu zase rozbije a tak to půjde pořád dokola. Jenže to „dokola“ je ve válce hodně důležité. Nevzdat to, vytrvat.
Můžeme tu mluvit taky o centrech nezlomnosti, která vznikla po celé zemi, především pak v Kyjevě a Charkově. Jsou třeba ve školách a lidé se tu mohou ohřát, dostanou čaj, kávu, sušenky a dokonce, jako je to třeba v kyjevské škole číslo 11, i přespat na polním lůžku v teple v jedné z učeben, škola má totiž i mobilní kotelnu.
Právě civilní i vojensko-civilní administrace obcí a měst mají obrovskou a dosud nedoceněnou zásluhu na tom, že Ukrajina vychází i po čtyřech letech z války proti daleko silnějšímu agresorovi neporažena. Možná jim někdo postaví pomník, zatím jsou to jen tiší dříči.
„Teď ve válce se kolem mě rozpadají manželství jedno po druhém,“ říká Viktorie, která v Kyjevě pečuje o postiženou holčičku Karolinu a i její partner od ní odchází. Jsme svědky i válečných traumat a agresivního chování. Jen kvůli běžné rozepři zabil muž (72) v uprchlickém zařízení v nevyužívané škole v Rivenské oblasti na západě Ukrajiny pět lidí sekerou a kladivem. Podobné chování není běžné a v ukrajinské společnosti se děje něco, co psychologové a sociologové dostatečně neprozkoumali. Po válce s tím však budou mít hodně práce, protože takových případů budou možná i statisíce.
Exodus byl, přijde návrat?
O tom, že tu máme nový směr válčení, že se za čtyři roky zcela proměnilo bojiště a podřídilo existenci dronů, bylo napsáno hodně. Západní armády včetně té naší opatrně přebírají zkušenosti a zatím úplně nevědí, která bije. Tady je významný aspekt, že se Ukrajina odpoutává od zahraniční pomoci, kterou potřebuje čím dál víc ve formě peněz, aby se její ekonomika živící hlavně armádu nezhroutila. V poslední době také na Ukrajině mnohé zdražilo, což lidé výrazně pociťují. Dokonce to může být horší aspekt než ruské nálety, kterým se dá se sílou v duši vzdorovat. Předraženému chlebu už tolik ne.
Rozvoj dronových technologií (včetně bezprecedentních bezpilotních aparátů létajících nad Rusko) také pozici Ukrajiny výrazně posiluje, její vojáci teď excelují ve schopnosti ničit ze vzduchu techniku a vojáky na cvičení NATO. Válka, pokud nebude totálně prohraná (a to se nestane), jistě posílí reputaci a pozici Ukrajiny ve světě. Třeba i tím, že bude do evropských struktur přijata rychleji, než kdyby válka nebyla.
Válka ale také vyhnala šest až sedm milionů lidí, tedy pětinu obyvatel, ze země. Jen v Česku je Ukrajinců zhruba 600 tisíc a to už je znát i v běžném životě. Určitě jde o hodně a navíc jde nerovnoměrně hlavně o ženy a děti, tedy nejmladší generaci, která vyrůstá a zvyká si v cizině. Kolik lidí se po válce vrátí, není zatím jasné, ale všichni to nebudou. Už před válkou demograficky handicapovaná země, v níž se vylidňují a mizí celé vesnice, bude mít ještě další problém s úbytkem obyvatel.
V tomto a v mnohém dalším je prostor pro nás, kam kromě prosté obnovy Ukrajiny upřít úsilí po válce. Na ukrajinskou společnost a pomoc traumatizovaným. Na nenásilnou a výhradně motivační podporu toho, aby se Ukrajinci do své země vraceli a chtěli tam žít. Aby své zemi pomáhali. Válka nás s Ukrajinci sblížila tak jako s málokterým národem. A tak se musíme snažit Ukrajině a tomu, co se tam uvnitř společnosti za roky války všechno stalo, porozumět.