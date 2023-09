Hodně se toho v posledních dnech a týdnech napsalo o tom, jak americký mainstreamový tisk „hodil Ukrajinu přes palubu“ s tím, že se ukrajinská protiofenziva prostě nepovedla nebo k ničemu nevedla. V článcích The New York Times a The Washington Post a leckde jinde to tvrdili „anonymní zdroje“ blízké Bílému domu.