Ukrajina prohraje, ale jak? Babišově vládě je to fuk, Česku by to fuk být nemělo

Ale tím víc otázek nastolují rozpory mezi rétorikou a praktickými činy. Je nejpřímější cestou k míru to, co říká Tomio Okamura? Že z českého rozpočtu nesmí jít na zbraně pro Ukrajinu ani koruna? Že česká muniční iniciativa musí skončit? A to, že premiér Babiš to nijak nerozporuje?
Ministr obrany Jaromír Zůna (nestraník za SPD) nevyvolával velká očekávání, ale po nástupu do funkce mluvil racionálně. Nehlásal ani boj za vítězství Ukrajiny a porážku Ruska, ale ani defétismus. Jen řekl, a v koalici tím vyvolal bouři, že Rusko je v této válce agresorem, a co se týče české armády i bezpečnostní politiky, je zajištěna kontinuita.
Co je na tom špatného? V čem to podráží české národní zájmy, že se tím vytočili politici, kteří na národních zájmech bazírují? A hlavně jejich voliči? Těžko říci.
Proč to u nás není jako v Norsku
Jaromír Zůna, ať už si o něm myslíme cokoliv, je profesionální voják a generál (ve výslužbě, pro puntičkáře). A jako takový ví, že pro bezpečnostní i vojenskou politiku státu je kontinuita zapotřebí. Alespoň v zemi, která má ambice být normálním státem.
Vezměme si Norsko. Je to stát, kde se střídají vlády levice a pravice. Každá pootočí kormidlo o něco svým směrem, tedy do doby, než ji vystřídá konkurence. Ale co se týče bezpečnostní politiky v nejširším smyslu, Norsko si uchovává kontinuitu. Od druhé světové války, kdy proslulo odbojem proti německé okupaci a králem v exilu, přes členství v NATO, obezřetnost vůči Moskvě až po podporu Ukrajině. To lze říci, aniž by se člověk musel dívat do Wikipedie, zda se v Norsku náhodou nezměnila vláda, a tím i politika vůči Ukrajině.
Proč to podobně nejde u nás? U nás se soustředíme na hledání nepřítele, který se ve vládnoucí optice často mění. Po roce 1918 jsme viděli hrozbu v možném návratu Habsburků, ale přišel Hitler. Po roce 1945 jsme viděli hrozbu v německých revanšistech, ale v srpnu 1968 přijely sovětské tanky. Po roce 1990 jsme se soustředili na expediční války v dalekých zemích, ale ta nejnebezpečnější a nejničivější válka vypukla ruskou invazí na blízkou Ukrajinu.
Je dobře, že ministr Zůna spatřuje hlavní úkol armády v obraně území státu. Hlavně v obraně protiletadlové, kam dnes patří zejména ochrana proti dronům. To odpovídá posunu reality kolem nás. Ale rizika Zůna poměřuje i pohledem přes pohraniční hory, proto vidí velké riziko v nevypočitatelnosti, asertivitě i agresivitě Ruska. Co je na tom nelogického, nepřijatelného pro strany vládní koalice?
Je dobře, že český establishment už neuvažuje o válce na Ukrajině jen v rovině vítězství nad Ruskem. Jestli si vzpomínáte, toto nadšení krotil už Petr Pavel na Bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2023, kam jel jako jen designovaný prezident. A u nás sklízel kritiku za to, že prý podráží spojence. A vida, dnes už takové uvažování patří do hlavního proudu.
Ano, teď už jsme dále, původní optimismus vyprchal a je jistě dobře, že nová vláda se víc drží reality. Ale proč postupuje klasickou českou cestou ode zdi ke zdi?
Mír ano, ale ne kapitulace
Vláda – především lídr SPD Okamura – trvá na tom, že česká muniční iniciativa musí skončit a že jakákoliv podpora Ukrajiny musí vést k míru. Zní to hezky, že. Ale jak to bude vypadat v praxi? To už si autoři těchto výroků – sami fanoušci hesel typu „věřím Trumpovi“ – zřejmě sami neumí představit (podobně jako Trump, chtělo by se dodat).
Zato Moskva si to kreslí v reálných obrysech. Andrej Kelin – ruský velvyslanec v Británii, ne nějaký bloger, který si může říkat, co chce – k míru na Ukrajině řekl: „Nemělo by se jednat o dohodu, ale o kapitulaci.“
Takže pozor na to, zaklínáme-li se slovem mír. Kdo bude mít hlavní slovo při jeho utváření? K jakému obrazu bude utvářen? Konečné rozhodnutí bude na Ukrajincích a jejich vedení, ale i my si musíme klást otázky. Bylo by pro české národní zájmy dobré, kdyby ruská invaze na Ukrajině skončila bezpodmínečnou kapitulací Kyjeva? Kdyby si Rusko podrobilo (ba možná anektovalo) Ukrajinu jako celek?
V tomto smyslu není česká muniční iniciativa jen symbol. Babišova vláda – podobně jako Orbánova – považuje válku na Ukrajině za prohranou, a v tom má pravdu. Návrat Ukrajiny do hranic z roku 1991 působí jako fantasmagorie. Zvykejme si to přijímat jako fakt. Ušetříme si trauma. Ale stále ještě záleží na tom, jak, do jakého rozsahu a míry bude ta válka prohraná.
Příklad z historie. V roce 1939, po uzavření paktu Molotov–Ribbentrop, se Moskva rozhodla získat Finsko a baltské státy. Estonsko, Lotyšsko a Litva pod tlakem projevovaly vstřícnost k Moskvě – přijaly sovětskou vojenskou přítomnost, povolily promoskevské politické strany, chovaly se servilně. Stejně byly připojeny k Sovětskému svazu. A pak bylo sto tisíc Estonců, Lotyšů a Litevců deportováno na Sibiř.
|
Finsko se bránilo, a i když válku proti ruské převaze pak prohrálo, nebyla to bezpodmínečná kapitulace. I když ztratilo 12 procent svého území, uchovalo si základní suverenitu. Jen díky svému silnému odporu.
Ukrajina samozřejmě není přímá paralela s poměry na Baltu, ale i ona stojí před volbou. Co je horší? Ztráta území, nebo kapitulace? Kdyby se všichni spojenci zachovali jako Babišova vláda, kapitulaci by neunikla.