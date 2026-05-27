Obrana a bezpečnost Evropy závisí na technologických inovacích. Ukazuje nám to i Ukrajina

Rozjel se tak proces navyšování obranných výdajů, modernizace armád, ale též faktického znovuzrození evropského obranného průmyslu, který v letech po skončení studené války zažíval v rámci čerpání „mírové dividendy“ docela krušné časy.
Možná, že je chvíle i v kontextu dvou konfliktů – na Ukrajině a v Íránu, a též postupného snižování americké vojenské angažovanosti při obraně Evropy, udělat si malou inventuru toho, v jaké kondici se evropský obranný průmysl nachází a zda je schopen přispívat k posilování evropské bezpečnosti.
Česko v konkurenci neztrácí
Na prvním místě jsou logicky ekonomické ukazatele. Podle statistiky Evropské asociace leteckého a obranného průmyslu vydané v roce 2025 byl obrat obranného sektoru (pouze EU bez Velké Británie) v roce 2024 okolo 148 miliard eur (přibližně 3,59 bilionu korun), což je nárůst o více než o šedesát procent v porovnání s „předválečným“ rokem 2021.
Nejvíce přitom rostli evropští obranní giganti, jakými jsou německý Rheinmetall, který vyrábí obrněná vozidla nebo dělostřeleckou munici (+ 47 procent), francouzský Thales, který se zaměřuje na radary a kybernetickou bezpečnost (+ 11 procent), italský Leonardo vyrábějící vrtulníky a bezpilotní letouny (+ 10 procent). Všechny jmenované společnosti se přitom dostaly do světové „top 20“ výrobců zbraní.
|
Na prahu nové éry. S vyhasínajícím NATO je Evropa postavena před existenciální výzvu
Dobrou zprávou je, že Česko jako středně velký stát se v této konkurenci rozhodně neztrácí díky holdingu Czechoslovak Group (CSG), který mezi lety 2023 a 2025 více než zdvojnásobil svůj obrat na tři miliardy eur. Stalo se tak i díky širokému výrobnímu portfoliu, které zahrnuje těžká vozidla, radary, systémy řízení letového provozu a munici všech ráží.
V této souvislosti lze uvést, že v roce 2022 dokázala Evropa vyrobit pouze 300 tisíc kusů dělostřelecké munice, zatímco na konci roku 2025 mělo jít už o dva miliony kusů – a na tom má CSG velmi významný podíl. Kontinent už tedy není zdaleka tak zranitelný vůči krátkodobým výpadkům dodávek, a navíc je schopen dodávat více dělostřelecké munice i na Ukrajinu.
Celý evropský obranný průmysl je ale nyní konfrontován s výzvou velmi rychle reagovat na potřebu zbrojních inovací, což válka na Ukrajině názorně ukazuje. Už ne v řádu let, ale měsíců. V případě dronů se podle expertů mění jejich technologie na použití v boji jednou za tři měsíce!
Válečné start-upy
Vyplatí se sledovat ukrajinské inovace v této oblasti. Třeba spojení obrovské výroby dronů středního doletu s technologií umělé inteligence, aby vznikly roje autonomních dronů, které dokážou zasáhnout cíle daleko za frontovou linií. Rusku to teď způsobuje citelné problémy.
|
Putin už zase straší jadernou válkou? Spíš počítá s evropskou hysterií a nikdy se nezklame
Zajímavé přitom je, že ukrajinské firmy, které drony vyrábí, nejsou tradičními obrannými dodavateli, spíše se jedná o start-upy.
Všímají si toho i v Německu, které deklaruje ambici stát se nejsilnějším vojenským aktérem v Evropě, což je podpořeno raketovým růstem obranných výdajů. Jenže ty by neměly být alokovány jen na pořizování zbraní a vojenské techniky na „minulé války“, ale na tzv. „inovativní systémy“.
O takový reformní posun spojený s větší flexibilitou obranného plánování se teď snaží německý ministr obrany Boris Pistorius. Má k tomu vážný důvod. Podíl Německa na výdajích na zmíněné inovativní systémy, jako je technologie dronů nebo umělá inteligence, totiž klesá. Podle nedávné zprávy Kielského institutu pro světovou ekonomiku to je z 21 procent v letech 2020–2021 na devět procent v letech 2024–2026. Opačným příkladem je Polsko, které také enormně zvýšilo obranné výdaje, přičemž investice na inovativní systémy vzrostly z tří procent na šestnáct.
|
Pořád nechci slyšet, že německá armáda bude nejsilnější v Evropě
Co se týká Česka, tak třeba zmíněný holding CSG je investory stále ještě vnímán jako „klasický“ výrobce pozemní techniky a munice, realita se ale rychle mění. Systémy protivzdušné obrany, obranné systémy a technologie určené k detekci, sledování a neutralizaci dronů i samotné drony, pro které CSG vyrábí pohonné jednotky, radary a systémy velení a řízení, už tvoří stále větší část tržeb.
Trendy zbrojních inovací se tak vyplatí sledovat a vyhodnocovat i v Česku, zvláště v rámci úsilí o efektivní naplnění závazku na kontinuální zvyšování výdajů na obranu – aktuálně zatím na dvě procenta HDP.