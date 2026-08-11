Přijďte k nám, budete mluvit s opravdovým člověkem z masa a kostí

Dovedete si představit tu radost, když v nějaké instituci narazíte na živého člověka, který má porozumění pro vaše nejistoty? Na někoho, kdo se nediví, že nevíte, co napsat do kolonky klientské číslo lomeno klientské jméno (protože o žádném klientském čísle nemáte potuchy), nýbrž vám prostě vysvětlí, že „lomeno“ neznamená v daném případě číslo „a“ jméno, nýbrž číslo „nebo“ jméno?
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Jak to dělají s pitím tam, kde nemají vodu, a co vám v horku ještě táhne hlavou
Očekávám taky něco jako konkurenční boj. Nebude stačit nabídka opravdového člověka, bude se hrát o člověka opravdovějšího. Jedna banka přijde s čestným prohlášením, že jejich člověk má naprosto standardní teplotu třicet šest a půl stupně a můžete si na něj sáhnout, jiná že jejich člověk je k vidění celý a nejen z půlky, protože nesedí v okénku. Některá instituce možná sáhne po literární předloze, vytáhne sovětský bestseller „Příběh opravdového člověka“ a lidský přístup bude dokumentovat tím, že zaměstná válečného invalidu.
Popravdě neškodí otázku člověčenství trochu provětrat. Mne to napadlo v souvislosti s nešťastnou válkou na Ukrajině, kde už dlouho počítáme mrtvé. Přesněji - počítáme mrtvé lidi, ale ne všechny. Vojáci jakoby do kategorie lidí nepatřili. Patří do kategorie „ztráty“, stejně jako věci, což by mohlo mást. Copak „ztráty“ netrpí? Nemají jména, bolesti a rodiče, kteří trpí taky?
Ovšem, je tu rozdíl mezi těmi, kdo šli do války dobrovolně nebo za peníze a těmi, kdo museli, i když třeba nechtěli. Někteří utekli a v Praze jich vídám dost. Teď to budou mít těžší. Státy EU vyšly vstříc ukrajinskému prezidentovi a zpřísnily podmínky. Muži v odvodovém věku nebudou mít nárok na udělení dočasné ochrany.
Mnozí jim restrikci přejí, já mezi ně nepatřím. Nikomu přece nehrozí tak velké nebezpečí smrti jako těm klukům, co vypadají někdy trochu bohorovně, ale často spíš bezradně a vlastně mi připomínají moje děti. Přemýšlím, jak bych se zachovala já, kdybych musela volit mezi ztrátou dítěte a ztrátou území. (Tušíte správně.)
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Maturovala jsem v šestnácti. Dneska v tom věku mnozí končí základní školu
Předpokládám, že si mladí Ukrajinci na útěku časem nějakou existenci obhájí, i když vždycky nebude zrovna legální. V některých případech může být našincům třeba i nebezpečná. Vzpomínám na devadesátá léta, kdy se mluvilo o tom, jak si různé skupiny podnikatelů vyhrožovaly větou „pošlu na tebe Ukrajince“. Tenkrát taky nebylo na Ukrajině dobře, byť jenom hospodářsky. Pro úplnost je třeba říct, že většina těch, kteří k nám přišli za výdělkem, se ukázala být pro Česko zásadním přínosem. Pracovní agentury se předháněly, jako se předhánějí ty banky, a slibovaly zaměstnavatelům - obraťte se na nás, získáte opravdové pracanty. Nelhaly.