Je „územní kompromis“ sprosté slovo? Podle Ukrajiny a EU ano, podle USA a reality ne

Ale teď přichází nevděčná, pro leckoho cynická otázka. Platí to řečené výše i pro dnešek? Pro situaci, kdy se vážně mluví a jedná o ukončení války, ale ve hře jsou slova a eufemismy jako „územní kompromis“ či „území za mír“?
Právě to je důvod, proč by našinec být Zelenským a toto rozhodovat nechtěl. Hlásat na jaře 2022, že kapitulace Ukrajiny je vyloučena, působilo logicky a navíc hrdinsky. Po pravdě řečeno neexistovala ani věrohodná alternativa, která by dávala smysl. Nastala situace, kterou Werich popsal na vztahu k lídrovi pražského jara Dubčekovi v roce 1968 slovy: „Když ono se mu tak krásně fandilo.“
Teď, z odstupu téměř čtyř let od začátku ruské invaze na Ukrajinu, lze asi říci cosi podobného na adresu Zelenského: „Když ono se mu tak krásně fandilo.“ Ale přijde-li řeč na ukončení té války, na územní kompromis místo vítězství, je to s tím fanděním složitější.
Američané v telefonu tlačili na Zelenského, aby odevzdal Donbas, tvrdí činitel
Aby nevznikl omyl. Tím vůbec není řečeno, že Zelenskému a Ukrajině se fandit nemělo a teď nemá. Fandil mu snad každý slušný člověk. Ale teď se mění realita na bojišti i optika. Máme fandit územnímu kompromisu, i když čpí kapitulací? Máme fandit dalšímu a dalšímu boji, i když čpí decimací národa, země, její ekonomiky i budoucnosti?
Konec podle Trumpa, nebo nekonečný boj?
Donald Trump se rozhodl, že války překážejí jeho vizi světa a snaží se je odstranit. Po svém, po trumpovsku. Prostě proto, aby války skončily, ne proto, aby byla nastolena spravedlnost.
Když takové řešení začal prosazovat v Gaze, sklízel uznání, ba i potlesk. Ale když se ho snaží prosazovat na ukrajinském bojišti, nadává se mu do kapitulantů, Mnichovanů, putinovců a zrádců Západu. Jeho návrh na ukončení války je prý zásadně špatný hlavně proto, že sází na dohodu s Ruskem, na kompromis, rozuměj na územní kompromis, na model „území za mír“, přičemž Putinovi nelze věřit ani nos mezi očima, natož slib konce války.
Zelenskyj je v čele těch, kteří říkají, že Ukrajina se nemůže vzdát území ve prospěch Ruska. V úterý dohodl s evropskými lídry – Starmerem, Macronem a Merzem – protinávrh či snad doplnění Trumpova plánu a měli ho odeslat do Washingtonu.
Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj
Detaily tohoto ukrajinsko-evropského protinávrhu neznáme, nejprve se k němu má vyjádřit Trumpova Amerika. Ale z toho, co prosáklo do médií, vyplývá spíše jistá skepse – při vší úctě k Evropě, Ukrajině, jejímu zápasu i k Zelenskému. Rozeberme to po částech.
Kde se vzala ta divná řecká hranice
Zelenskyj říká, a evropští lídři s ním souhlasí, že se Ukrajina nemůže vzdát území ve prospěch Ruska. Morálně vzato má úplnou pravdu. Ukrajina se nedopustila agrese, nenapadla Rusko, neudělala nic z toho, za co by měla být trestána ztrátou území. To je fakt.
Ale jiný fakt říká toto. Rozhlédneme-li se po světě, třeba v mapách atlasu, vidíme řadu situací, kdy státy či společenství byly postiženy ztrátou území, rozdělením či podobně, aniž by něco spáchaly. To není ani omluva, ani paralela s Ukrajinou, je to jen konstatování faktu.
Proč působí tak bizarně hranice Řecka a Turecka? Proč i ty nejmenší ostrovy patří Řecku, ale celá Malá Asie Turecku? Kam se poděli maloasijští Řekové nebo krétští Turci? Je to důsledek války a etnické homogenizace po roce 1920.
Donbas získáme vojensky či jinak, pohrozil Putin. Části mírového plánu odmítá
Proč je už sto let rozdělené Irsko? Proč je osmdesát let rozdělený Kašmír? Proč je padesát let rozdělený Kypr? Proč Finsko ztratilo ve prospěch Ruska 12 procent území? Přitom nebylo agresorem, ale bylo roku 1939 napadeno Sovětským svazem. Ukrajina by v tomto srovnání ztratila asi 20 procent území.
Ale pozor. To území nemusí ztratit, může je dobýt zpět. Jenže ve vírech morálního rozhořčení zanikají důležité otázky typu: Jak dobýt? Kým dobýt?
Místo toho se objevují novinové titulky ve stylu Kam až může vést kapitulace Ukrajiny? Jsou logické, poukazují na rizika, která by rezignace na další vedení války přinesla. Ale právě tak by měly varovat články typu Kam až může vést nekonečný boj proti územnímu kompromisu?
Dělat to stejně a očekávat jiné výsledky
Po schůzce Zelenského s evropskými lídry napsala agentura Reuters, v čem mezi nimi nastala shoda. Za prvé v tom, že nyní nastal kritický okamžik. Za druhé v tom, že je nezbytné dále zvýšit podporu Kyjevu. Za třetí v tom, že je nutné dále zvýšit ekonomický tlak na Putina. Ale ani zmínka o tom, že by Evropa pomohla Ukrajině vojensky. Že by proti ruskému agresorovi na Ukrajině vyslala pár desítek tisíc svých mužů a žen. Čeho se bojí? Jaderných zbraní? Přece už Boris Johnson tu hrozbu bagatelizoval – že Putin je jako ten tlouštík v Dickensovi, který jen planě straší.
Upřímně, při vší úctě k Evropě, Ukrajině i citovaným lídrům, to trochu připomíná Einsteinovu definici šílenství: „Dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Witkoff jednal s Putinem. Konec války není o nic blíž, nenašel se kompromis o území
Zní to cynicky. Autor těchto řádků počítá s tím, že bude slovně kamenován, ale nemůže si pomoci. Sám už počítá s tím, že jinak než územním kompromisem – samozřejmě že hnusným – válka na Ukrajině skončit nemůže. Ale Zelenskyj to nahlas říci nesmí.