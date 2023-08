Je euforie povinná? K Evropě patří i skepse vůči šancím Ukrajiny

Názor

Na politiky se můžeme dívat všelijak. Fandit jim, či jim nadávat, obecně vzato je kritizovat čili hodnotit. Ale nezakazujme jim, aby říkali to, s čím nesouhlasíme, pokud to není v rozporu se zákony jejich zemí. Ale co když je to v rozporu s oficiálním názorem, ba zákonem země, s níž se solidarizujeme a pomáháme jí v obraně? Může to být případ Ukrajiny, na který upozornil web Novinky.cz.