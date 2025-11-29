Co je potřeba k porážce Ruska a jaké nevyzkoušené možnosti ještě Ukrajina má

Historie nabízí dost momentů, kdy se výsledek mohl vyvíjet jinak. Před rokem 2022 se rýsoval zamrzlý konflikt a možná dokonce i mír. Na východní Ukrajině přestřelky slábly a nový prezident Volodymyr Zelenskyj dokonce nastupoval do úřadu s podporou proruské části elektorátu a se slibem uklidnit situaci na Donbase. Rusko si však vyložilo jeho smířlivost jako slabost a odmítlo s ním jednat. Putin nabyl přesvědčení, že Ukrajina je jen menší verze Ruska a že její obsazení bude jednoduché. To byl moment, kdy se události vydaly jiným směrem.
Minské dohody, které měly konflikt zmrazit, alespoň, jak podotkla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, poskytly Kyjevu čas posílit armádu. A díky tomu ukrajinská armáda v prvních dnech invaze zabránila rychlému obsazení Kyjeva.
Západní pomoc po únoru 2022 by bývala mohla vést k vytlačení Rusů z celého území – kdyby dorazila rychleji a ve větším množství. Možná, pokud by ruské velení nepoužilo jaderné zbraně, jak o tom později diskutovalo. Stejně tak mohly dopadnout jinak ukrajinské ofenzivy v letech 2023 a 2024. Zejména ta druhá, která selhala kvůli sérii chyb ve velení a chronického nedostatku lidských i materiálních zdrojů.
Improvizací se válka nevyhrává
Ukrajina přitom vždy měla plán. Nejprve vyjednávala. Pak se soustředila na obranu a vyčerpávání ruských sil. Následoval pokus dobýt co nejvíce území zpět, aby měla při jednáních silnější pozici. Později se strategie přesunula k ohrožení Krymu. S představou, že jde o symbolicky i strategicky tak cennou oblast, že výměnou za ni Putin svolí k důstojnému míru. Nevyšlo to, ukrajinská armáda se nedostala ani na dohled Krymu.
Pak přišla strategická varianta, která počítala s obsazením části ruského území a jeho výměnou za část Ruskem obsazeného území. Ani to nevyšlo. Poté Kyjev vsadil na ničení ruské energetiky. Ani tento tlak však Moskvu nepřinutil ke změně kurzu. Ostatně, zásahy nejsou tak efektivní, jak zřejmě Ukrajinci plánovali.
A dnes? Ukrajina působí dojmem, jako by žádný plán neměla. Velení je roztříštěné, méně profesionální, občas vypouští zjevně nepravdivé informace a soustředí se spíše na efektní údery, které vypadají dobře na sociálních sítích, než na skutečný průlom ve válce. Analytici varují: improvizace není strategie a improvizací se válka nevyhrává.
Podle ukrajinských i některých západních analytiků tu stále jsou ještě nevyzkoušené možnosti. Například masivní zvýšení výroby dronů, pokus o průlom na vybraném úseku fronty nebo naopak poziční opotřebovávání ruské armády při minimalizaci vlastních ztrát i za cenu taktických ústupů. Může jít také například o přenesení války dálkovými údery hluboko do Ruska a vyvolání pocitu strategického ohrožení v Rusku.
Samozřejmě, nevíme, co z toho bude fungovat či zda nedělat něco jiného. Víme ale, že válku nelze vyhrát bez strategie a hlavně bez nějaké strategie nelze dosáhnout ani důstojného míru. Na sociálních sítích se válka nevyhrává.