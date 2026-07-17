Na Ukrajině sledujeme politický skandál v přímém přenosu. A je to dobře

Zelenskyj Fedorova viní z toho, že nezvládl zajištění odvodů mužů na frontu a naznačuje, že to je důvod, proč jej odvolal. Ano, na Ukrajině je to velký, spíše obrovský problém a je to i politický problém pro Zelenského. „Lovení“ rekrutů, kteří se vyhýbají nebo údajně vyhýbají odchodu na frontu, vyvolává ve společnosti stále větší odpor.
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Zároveň platí, že ukrajinská armáda má nedostatek lidí. Jde o výsledek toho, že na frontě se nedaří střídat vojáky tak, jak by bylo třeba, a v současných podmínkách se mnohým – oprávněně – zdá, že na některých úsecích fronty je vyslání do přední linie jen ekvivalentem trestu smrti. Samozřejmě, odvody má na starosti ministerstvo obrany, ale zároveň je za ně přímo odpovědná armáda a tudíž generální štáb.
Fedorov byl ve funkci šest měsíců a tvrdí, že se k této záležitosti ještě pořádně nedostal a neměl na ni přímý vliv. Zatím zvýšil platy vojáků a také se zasazoval o dočasnou demobilizaci těch, kdo byli na frontě příliš dlouho.
Ale hlavně zlepšil spoustu věcí. Jeho zásluhou se rozběhla rychleji výroba dronů a dalších zbraní i jejich dodávky na frontu. Fedorov je považován za svého druhu technického vizionáře. Není divu, že se dostal do konfliktu s vedením armády a zejména Oleksandrem Syrským, velitelem ukrajinských ozbrojených sil.
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Syrskyj je považován za poněkud zkostnatělého velitele sovětského typu (někteří ho přirovnávají k sovětskému maršálu Žukovovi) , který získal kvůli bojům s velkým počtem vlastních obětí mezi vojáky přezdívku řezník. Nakonec prý došlo ve vedení země k boji kdo s koho. A Syrskyj vyhrál.
Prezident s podkopanou autoritou
A pak je tu ještě jedna věc. Možná ta nejdůležitější. Fedorov prý začal dělat pořádek v armádních zakázkách a stoupl mnoha lidem na kuří oko. Netoleroval protekcionismus a úplatky. O tom už se mluví veřejně. Zelenskyj, který velmi oceňuje věrnost a staré kamarády, i když je podezření, že berou úplatky, se zřejmě právě proto přidal na stranu Fedorovových nepřátel a odvolal ho v rámci výměny celé vlády.
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Teď čelí Zelenskyj neočekávanému protiúderu, demonstracím, odporu politiků a to včetně některých poslanců vlastní strany. Nepůsobí to dobře, podkopává to autoritu Zelenského jako vrchního velitele, ale zároveň to ukazuje, že na Ukrajině fungují demokratické principy. I když je tam plno korupce, přece jen se najdou lidé, kterým vadí a jsou dokonce proti tomu ochotni vystoupit.
Třeba i proti prezidentovi, který zachránil nezávislost země. Zelenskyj má totiž sice neocenitelné historické zásluhy, ale vypadá to, že se pomalu stává brzdou dalšího rozvoje Ukrajiny. Ostatně, Winston Churchill taky Britům vyhrál válku, ale po ní ho ve volbách v čele vlády bryskně vyměnili.