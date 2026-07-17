Na Ukrajině jde teď o víc než jen o osud bývalého ministra obrany

Ukrajinští politologové k tomu dodávají, že se jedná i o pokus osvěžit obraz Zelenského a jeho administrativy, který byl pošramocen i loňským velkým korupčním skandálem, kvůli kterému musel odstoupit šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, jenž byl skutečným hybatelem ukrajinské politiky.
V pozadí Zelenského rozhodnutí „přepřahat“ vládu může být ale především snaha zbavit se pro něj nepohodlného ministra obrany Mychajla Fedorova, který byl do funkce jmenován teprve v polovině ledna.
Ne korupčnímu modelu vládnutí
Důvod je zřejmý: Fedorov se výrazně odlišuje od zbytku ukrajinské politické elity. Jeho styl řízení byl inspirován soukromým sektorem, kladl důraz na rychlé zavádění technologických inovací do armády, především dronů, což přineslo i reálné výsledky ve vedení války proti Rusku. Neváhal přitom spolupracovat i s „velikány Silicon Valley“ – generálním ředitelem společnosti Palantir Alexem Karpem, bývalým šéfem Googlu a zakladatelem investičního fondu obranných technologií Ericem Schmidtem a generálním ředitelem SpaceX Elonem Muskem.
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Co je ale nejdůležitější? Fedorov odmítl zapojení do ukrajinského korupčního modelu vládnutí. Zástupci vojensko-průmyslového komplexu a poslanci Zelenského strany Služebník lidu veřejně mluvili o tom, že ministr se nehodlá bavit s lidmi, kteří chtějí „vytěžit“ obrovský ukrajinský vojenský rozpočet, jenž je vyztužen velkou západní finanční pomocí. Opakovaně odmítal zadávat lukrativní zakázky „privilegovaným“ společnostem, což vyvolávalo zlou krev u vlivných činitelů politické a vojenské elity.
V tomto kontextu je pak asi přirozené, že měl „komunikační spory“ s velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským, což byl i oficiální důvod, proč ho Zelenskyj zbavil ministerské funkce.
A pak je tu ještě jeden moment. Podle investičního bankéře Serhije Fursy udělal Fedorov chybu tím, že se stal příliš populárním. Proto asi Zelenskyj zbystřil: mohl by mu vyrůst další politický konkurent, třeba i s ambicí stát se prezidentem. V této chvíli stačí, že na svou příležitost čeká i populární exvelitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj, který byl po sporech se Zelenským poslán do čestného exilu na post ukrajinského velvyslance ve Velké Británii.
Ukrajina na nohou
Fedorov se ale může stát pro Zelenského tvrdým oříškem. Ukazuje to jednání bývalého ministra. Uspořádal tiskovou konferenci, na které kritizoval rozhodnutí prezidenta o svém odvolání a zároveň opět ostře vystoupil proti Syrskému. Podle něj s takovým vrchním velitelem armády a s jeho přístupy Ukrajina válku nevyhraje.
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Význam takového kroku Fedorova je velký: poprvé v době války se ukrajinský politik patřící k vládní moci vzepřel rozhodnutí dosud nedotknutelného Zelenského. Na nohou je přitom i ukrajinská veřejnost: na podporu Fedorova se konají demonstrace nejen v Kyjevě, ale i dalších ukrajinských městech. Připomíná to vzpouru občanů proti loňskému rozhodnutí prezidenta osekat pravomoci ukrajinských protikorupčních orgánů.
Tehdy prezident ustoupil. Teď bude zajímavé sledovat, jak bude reagovat na další vzpouru. A situaci musí pozorně analyzovat a vyhodnocovat i spojenci Kyjeva. Ve hře je důvěryhodnost partnera, který získává velkou zahraniční pomoc, bez níž by proti Rusku neobstál.