„Musí skončit,“ říká na adresu hlavního velitele Oleksandra Syrského bývalý velitel brigády Azov Bohdan Krotevyč.

Veterán obrany Mariupolu, který se po týdnech bránění se v podzemí tamních železáren dostal do ruského zajetí, byl vyměněn, velel brigádě s reputací nejstatečnějších bojovníků a nakonec rezignoval kvůli tomu, jak velitelé zacházejí s vojáky, svého nedávného nadřízeného v rozhovoru pro The Guardian nijak nešetří. Ostatně kvůli tomu, aby mohl takové věci říkat, opustil své místo i armádu.

„Syrskyj se nesnaží uplatňovat žádnou velkou vědu ani válečné umění,“ říká Krotevyč. Podle něj se ukrajinský nejvyšší velitel řídí logikou typu: „pokud nepřítel útočí, stačí tam přisypat více lidí. A pokud je nepřítel drtivý, stáhněte lidi a řekněte, že vám jde o jejich životy,“ tvrdí bývalý komandant Azovu, který teď založil konzultační společnost Strategic Operational and Intelligence Agency (SOIA) zaměřenou na dění v zemích nepřátelských Ukrajině, tedy Rusku, Bělorusku a Severní Koreji.

Syrskému má za zlé, že například zrušil vojákům možnost odpočívat mezi nasazeními na frontě (bojovníci tam chodí na směny, třeba čtyřiadvacetihodinové) v příbytcích pár kilometrů od linie, ale musí zůstávat nedaleko zákopů. Krotevyč se domnívá, že je to na hraně zákona.

„Stále mají mentalitu jako ve druhé světové válce, neuvědomují si nové možnosti zasažení cílů,“ říká Krotevyč na adresu nejvyššího velení armády, které podle něj zaspalo a není příliš otevřené prosazování inovací plynoucích z masového používání dronů na frontě a umělé inteligence kráčející ještě větším tempem.

„Ruský generál“ Syrskyj

Krotevyč chce nějakou dobu strávit v Londýně. Od The Guardianu přitom padla otázka, zda je nějak spojen se Syrského předchůdcem Valerijem Zalužným, v současné době velvyslancem Ukrajiny v britském království. Krotevyč jakékoli vazby na ambasadora popřel, stejně jako to, že by se měl vrhnout do politiky. „Chci destabilizovat Rusko, aby už nemohlo něco takového udělat znovu,“ řekl.

Skutečností ale je, že Zalužnyj je v ukrajinské armádě člověkem s obrovskou reputací a oblibou, a má také množství neformálních vazeb, v ukrajinské společnosti velmi důležitých. V tomto se liší od Syrského, vnímaného spíš jako strohý velitel.

A okolnosti vytvořily situaci, kdy kolem londýnské ambasády politici, novináři i analytici našlapují s maximální opatrností. Nikdo si netroufá odhadnout, co odtamtud vzejde. Jisté je, že ukrajinský prezident sem Zalužného odklidil poté, co ho začátkem loňského roku odvolal z funkce, aby se nemohl naplno vrhnout do politiky. Zatím se totiž žádný ukrajinský ambasador nedokázal zmátořit natolik, aby se poté prosadil v politice, i když takové ambice často byly.

Jisté je, že vztahy Zelenskyj – Zalužnyj jsou už od prvních týdnů války, ještě když generál velel ukrajinské armádě, hodně pošramocené, každý z nich si vedení války představoval jinak. Přitom popularita Zelenského na veřejnosti z přirozených důvodů, únavy z války, mobilizace a dalších negativních skutečností klesá, pohybuje se kolem třiceti procent podporovatelů, Zalužnyj si drží 70 procent.

Napjaté vztahy, možná napjatější, než se původně na veřejnosti informovalo, jsou i mezi Zalužným a jeho následovníkem Syrským. Podle některých informací Zalužnyj Syrským pohrdal kvůli jeho chabé znalosti ukrajinštiny, nazýval ho „ruským generálem“.

Syrskyj se totiž narodil pod Moskvou, kde stále žijí jeho rodiče a i když vyrůstal u Charkova, vystudoval sovětské vojenské školy a byl nejprve sovětským důstojníkem sloužícím mimo jiné v Tádžikistánu, Afghánistánu i Československu. Po rozpadu SSSR zůstal na Ukrajině sloužit v její armádě. V kontextu bývalého sovětského prostoru ale nejde o nic výjimečného a příslušnost k národu se měří spíš mírou loajality a ztotožnění než etnickými kořeny.

Vizionář Zalužnyj

Na druhou stranu je Syrskyj (59) starší než Zalužnyj (51) a je považován za zkušenějšího i operačně zdatnějšího důstojníka, který už od roku 2013 vyjednával detaily spolupráce Ukrajiny s NATO a dobře zná možnosti a limity mezinárodní pomoci.

Syrskyj spíše řeší současné problémy klasickým způsobem a dokonce i Kurská operace, kterou naplánoval a řídil, byla podle Krotevyče výsledkem standardního vojenského uvažování, kdy si našel nejslabší místo a provedl jednoduchý „lineální úder“.

Kritici mu vytýkají mikromanagement a nedostatek invence, nicméně se mu i s omezenými zdroji po lidské i materiální stránce daří udržet frontové linie tak, aby vyloženě nezkolabovaly. A v poslední době dokonce i maximálně zpomalit už tak pomalý ruský postup, vykoupený obrovskými ztrátami.

Zalužnyj je větším vizionářem. Už před svým odvoláním hlásal, že současný mód války nepřinese na frontách žádný posun, protože obě strany jsou zabarikádované v zákopech a každý pokus o masivnější útok je díky dronům a radioelektronickým prostředkům rychle odhalen a v zárodku zlikvidován.

Něco jiného ale jsou snahy podlomit morálku obyvatel vzdušnými útoky. Na toto téma napsal Zalužnyj nedávno článek do prestižního portálu Defence One a nutno konstatovat, že se jeho vize do puntíku plní.

Řešením je podle Zalužného radikálně přezbrojit na prostředky úplně jiné generace, naplno zapojit drony (to se děje) a hlavně umělou inteligenci (to už méně). Je to však věc náročná jak finančně, tak i mentálně, ve společnosti musí být dost lidí ochotných to prosadit a odpovídající drive. Nic takového se však na válkou znavené Ukrajině neděje a nesnaží se o to ani západní státy, ačkoli k tomu mají více zdrojů a finančních možností.

Třetí velitel v nedohlednu

Co bude dál? Média upozorňují, že pod Syrským se mírně kýve židle, na druhou stranu se nerýsuje nikdo s obdobnými velitelskými a štábními zkušenostmi. Syrskyj sice nehýří invencí, je ale spolehlivý v navrhování jednoduchých řešení, která neselžou a nezpůsobí například uváznutí v obklíčení většího rozsahu.

Pokud se podíváme na možné následovníky, vidíme na postech, odkud se obvykle berou, o dvě generace mladší důstojníky. Mychajla Drapatého (42) jako velitele pozemních sil, který se vyznamenal obranou Charkova v počátečních fázích války, i Andrije Hnatova, bývalého příslušníka námořní pěchoty, který byl u marného ukrajinského vzdoru během anexe Krymu v roce 2014. Oběma nechybí modernější chápání války, otázkou je, zdali jsou na tak důležitou funkci ve válečném stavu dostatečně připraveni a vyzrálí.

Syrskyj by se v případě odvolání zřejmě do politiky nehrnul, od veřejné prezentace se drží spíš zkrátka a už vzhledem k původu, (trochu nespravedlivě) nepříliš dobré reputaci mezi vojáky a ovládání ukrajinštiny nemá ty parametry jako Zalužnyj, původem z Novohradu Volyňského na západní Ukrajině.

Ze zvýšené frekvence jeho příspěvků na jeho telegramovém účtu i toho, že s ním třeba jednali emisaři administrativy Donalda Trumpa, můžeme usuzovat, že si možná chystá půdu pro vstup do politiky. Je ale loajální a pokud by se tak stalo, tak zřejmě až poté, co by nastala nějaká podoba příměří a dle ústavy by se konečně mohla konat regulérní politická soutěž a volby.

Pokud by hypoteticky měl ambice stát se prezidentem a podařilo se mu to, pro Ukrajinu by to nemusela být špatná varianta. Jednoho silného lídra by nahradil druhý, který by měl oporu v armádě, jež získala ve společnosti velmi silnou pozici. Navíc je Zalužnyj i mezinárodně respektovanou osobností s nesporným podílem na tom, že se Ukrajina ruské agresi ubránila.

Ale teď jsme daleko za horizontem současných událostí. Pro Ukrajinu je nyní nejdůležitější, aby se co možná nejdůstojnějším způsobem vypořádala s ruskou agresí, skončilo zbytečné umírání a země si mohla vybrat takovou cestu, kterou chce většina jejích občanů.