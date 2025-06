Válka Západu navzdory. Jak reagují Ukrajinci na snahy domluvit se na míru za každou cenu

Válka na Ukrajině vstoupila do fáze intenzivního „jednání o vyjednáváních“. Rusko navrhlo Ukrajině uspořádat další kolo přímých jednání 2. června v Istanbulu, kde chce představit memorandum: „Vykládá naše stanovisko ke všem aspektům spolehlivého překonání základních příčin krize,“ prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Sama Ukrajina je však k memorandu skeptická a podle prezidenta Volodymyra Zelenského jde o další podvod: „Memorandum, na kterém pracovali více než týden, dosud nikdo neviděl. Nepředali ho ani našim partnerům,“ komentoval to. Rusové dělají podle něj všechno možné, aby jednání vyzněla do ztracena.

Skončí podle vás v tomto roce válka na Ukrajině? celkem hlasů: 82 Ano 12 %(10 hlasů) Ne 83 %(68 hlasů) Nevím 5 %(4 hlasy)

O tom, že Moskva je připravena spolupracovat s Ukrajinou na memorandu o budoucí mírové dohodě, informoval ruský prezident Vladimir Putin 19. května po telefonátu s Donaldem Trumpem. Jeho tlak na Ukrajinu, aby uzavřela s Ruskem příměří, je evidentní. Rovněž o takovém řešení vyjednává s Putinem, kde, zdá se, používá paradoxně mírnější nátlak než na Kyjev.

Co memorandum obsahuje, odmítl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov specifikovat. Dá se ale čekat, že požadavky nebudou příliš daleko od toho, co Kreml anoncoval v začátcích války a v jejích posledních měsících, když se mu zrovna daří. Z Putinova slovníku už vymizela denacifikace a demilitarizace, mluví se jen o neutralitě Ukrajiny, případně o omezení jejích ozbrojených sil. Současně trvá požadavek stažení ukrajinských sil z oblastí, kde probíhají boje – tedy Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské. Dále Rusko chce ochranu rusky mluvícího obyvatelstva Ukrajiny (mluví se o zavedení ruského jazyka jako druhého úředního) a omezení velikosti ukrajinské armády.

Novinkou jsou tu podmínky směrem k Severoatlantické alianci – Moskva požaduje písemný závazek západních mocností nerozšiřovat NATO dále na východ, v praxi vyloučení členství Ukrajiny, Gruzie, Moldavska a dalších bývalých sovětských republik v Alianci. Stejně jako vyřešení otázky zmrazených ruských státních aktiv na Západě a zrušení některých západních sankcí. V posledním případě ale o novinku nejde a Kreml o to usiluje permanentně.

Čtyřicet procent proti kompromisu

Přitom se zdá, že hlavním motorem pro uzavření míru je Trump a jeho administrativa. Motivací je několik, zejména snaha dostát předvolebním slibům (i když mír za 24 hodin, jak současný americký prezident ještě v kampani proklamoval, to už nebude). Hraje ale zřejmě roli také touha zapsat se něčím významným do dějin a Trump se dívá na Rusko pohledem byznysmena jako na potenciálního partnera, z něhož by mohlo něco kápnout.

Na Ukrajině nalézá Trumpův pohled jen malé pochopení a americký prezident nepatří zrovna k oblíbeným postavám. Jeho mírový plán spočívající ve zmrazení frontových linií a uznání anektovaného Krymu odmítá podle průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie 61 procent lidí. Je to jen o zhruba dvacet procent méně, než kolik lidí na Ukrajině nesouhlasí s ruským mírovým plánem odrážejícím ruská ultimáta a oklešťujícím ji o čtyři oblasti. Ale o dvacet procent víc, než by se spokojilo se společným návrhem Ukrajiny a zemí Evropské unie.

Oba mírové plány, evropský a americký, jsou si celkem podobné. Rozdíl je hlavně v tom, že ten americký připouští uznání Krymu a dalších Moskvou dobytých území ze strany USA jako součásti Ruské federace. Bude pak na dalších zemích, zda se připojí. Počítá se s tím, že Ukrajina se těchto území nevzdá nikdy.

Zajímavé na průzkumu je, že existuje poměrně velká skupina lidí, pro kterou je každý z mírových plánů za těchto podmínek nepřijatelný. Ruský plán vadí 82 procentům, americký 61 procentům a evropský 40 procentům ukrajinské populace.

S čím přijde Trump?

Kdo všechno představuje těchto 40 procent lidí? Jde třeba o bojovníky z přesvědčení, kteří nasazují životy za svou zem a jsou tomu ochotni obětovat vše. Přičemž se netají averzí k Evropské unii. Spektrum je ale daleko širší a zahrnuje i prosté civilisty. Možnost, že by se dnes válka nějakým způsobem ukončila, přitom podporuje podle průzkumů (ať již s evropským či americkým plánem) 39 procent lidí.

Pokud jsou výsledky průzkumu nezkreslené, je to dobré znamení, protože 40 procent lidí nehodlajících podlehnout Rusku za žádných okolností a 80 procent neakceptujících ruský plán je příslibem, že se ukrajinská společnost pod tlakem nepřítele jen tak nezhroutí. Tedy že ani přetrvávající bombardování s cílem podlomit morálku zatím nedopadá na tu správnou půdu a lidé nemají tendenci se obrátit proti svému vedení.

Ruský plán by naopak přivítalo 10 procent lidí, americký 29 procent, evropský 51 procent. Rozdíl činí 19, respektive 41 procent a z toho lze usuzovat, že na takový podíl populace by mělo vliv rozhodnutí USA (19 procent) a evropských spojenců celkově (41 procent). Není to málo ani moc. Vyplývá z toho však, že takřka polovina Ukrajinců je ochotná pokračovat ve válce i bez podpory západních zemí a necelou čtvrtinu by odradilo odvrácení se ze strany USA.

Nelze ale brát současné mírové plány jako bernou minci, protože Trump může přijít s něčím zcela novým, na čem se domluví buď sám na budoucí možné schůzce s Putinem, nebo co dojednali jeho poslové. A to může být pro Ukrajinu hodně nepříjemné.

Vyčerpaná, ale vzdorující

K tomu lze poznamenat, že skepsi k pomoci ze Západu projevovali lidé verbálně už třeba při evakuaci z Kyjeva hned na začátku války. A ani když pomoc začala být masivní, nebyly projevy vděku nijak plamenné a pořád se našli reptalové. Celkově ale ukrajinská společnost vidí snahu a vnímá ji pozitivně.

Lze tak vyslovit domněnku, že i kdyby pomoc Ukrajině zcela ustala, zemi to od vzdoru proti Rusku neodradí. Alespoň ne do doby, než bude Ukrajina na pokraji vyčerpání, a ani poté ne. To by mohla být dobrá zpráva, už vzhledem k tomu, že lze očekávat určité oslabení podpory ze strany USA, ale i zemí, kde se v budoucnu mohou změnit politické garnitury včetně blízkého ukrajinského spojence Česka. Pomoc Západu Ukrajině ale samozřejmě nikdy úplně neustane a do role evropského lídra se postupně protlačuje Německo.

Hlavně ale musí vydržet sama Ukrajina, protože to klíčové, lidi pro frontu, ale i zázemí, ji nikdo zvenčí nedá. A podle dosavadních indicií se zdá, že vše je na dobré cestě a země tlak alespoň ještě nějakou dobu vydrží. A to je samozřejmě dobrá položka i na váhy mírových jednání.