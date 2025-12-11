Prezident Zelenskyj vrací Trumpovi úder. A dělá to přes volby

Důvod, proč se volby nekonaly, je přitom banálně jednoduchý: ukrajinské zákony zakazují konání voleb v době válečného stavu, který trvá od ruské invaze v roce 2022. Nejde přitom jen o formální paragrafy. Jak by měla země hlasovat, když miliony lidí uprchly do zahraničí, část území je okupovaná, vojáci jsou na frontě a každé volební místo by se stalo ideálním cílem pro ruské drony a rakety? To jsou reálné otázky, které Trump naprosto ignoruje.
Trump i Kreml však neustále opakují stejná tvrzení: Zelenskyj není legitimní, protože „odkládá“ volby. Zelenskému evidentně došla trpělivost a rozhodl se Trumpa zatlačit do kouta. Buď Američané zajistí bezpečnost voleb, což vyžaduje i dočasné zastavení ruských útoků, nebo budou muset v Bílém domě přestat s pohádkami o „nedemokratičnosti“ Ukrajiny.
Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj
Je zjevné, že Trump Putina k žádnému přerušení bojů nepřesvědčí. Putinovi teď válka vyhovuje a tak trochu se obává toho, co přijde po ní, když nedosáhl velkého vítězství, tedy zničení Ukrajiny.
Kritika mimo realitu
Zelenskyj navíc dobře ví, že kdyby se volby skutečně konaly, má slušnou šanci je vyhrát. Ukrajinci dávají přednost vůdci, který zemi provádí válkou, před někým nezkušeným. Mimochodem i proto, že vyčítají Zelenskému, že jako začínající prezident udělal spoustu chyb.
Možné vítězství Zelenského, pokud by se tedy rozhodl kandidovat, což je nejisté, potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Ironií je, že většina Ukrajinců by volby stejně raději ještě nějakou dobu neřešila. Trumpova kritika tedy stojí mimo realitu i mimo nálady ukrajinské společnosti.
Celou věc Zelenskyj využívá ještě k jednomu tlaku: pokud Trump skutečně chce dosáhnout míru mezi Ukrajinou a Ruskem, bude muset přestat rozdávat prázdné fráze a nabídnout Kyjevu nějaké skutečné bezpečnostní záruky do budoucna. Ať už ve formě přímé vojenské pomoci v ohrožení či jiným způsobem. Jenže to je přesně moment, kde se iluze hroutí. Trump otevřeně fandí spíše Moskvě než Kyjevu, a ochota zajistit Ukrajině cokoliv, co by znamenalo americké angažmá na její straně, je mizivá.
Nic než prázdná slova
Zelenského manévr je tedy chytrý – a zároveň riskantní. Odhaluje, že Trumpova kritika Ukrajiny stojí na vodě. Zároveň se ale může ukázat, že Trumpa žádný rozpor mezi realitou a jeho výroky nezastaví. Bude klidně pokračovat v tvrzení, že Ukrajina „nepořádá volby“, i kdyby mu jeho vlastní bezpečnostní tým vysvětloval, proč to nedává smysl, a i když nedokáže zajistit bezpečnost ukrajinských voleb.
Američané v telefonu tlačili na Zelenského, aby odevzdal Donbas, tvrdí činitel
Ve výsledku tak Zelenskyj dělá to jediné, co mu zbývá: nastavuje Trumpovi past, v níž se ukáže, jak prázdná jeho slova jsou. Jenže to je nejspíš Trumpovi jedno. Sice ho to dál znevěrohodní na mezinárodní scéně i u části vlastní strany, ale pro jeho příznivce je stejně jakákoli jeho lež jen alternativní realita, která je stejně dobrá jako skutečnost.