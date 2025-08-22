Pošle vás Fiala na Ukrajinu? My ne! Odpor k vyslání dozorčích jednotek dorazí i k nám

Vše, co se o setkáních i mírové dohodě říká, jsou jen více či méně věrohodné spekulace. Včetně úvah o bezpečnostních zárukách. Nejde jen o Putinovu osobní nechuť, o pocity. Občas to někde vyšperkuje konkrétním výrokem. Třeba když šéf ruské diplomacie Lavrov k setkání evropských lídrů s Trumpem a Zelenským ve Washingtonu řekl, že nebylo etické. Rozuměj: Putin si na Aljašce něco dohodl s Trumpem, bez účasti Zelenského, a není prý etické, aby do toho kecali lídr Ukrajiny a evropští spojenci.
Šermuje-li takto etikou vrcholný činitel Ruska, země, která stále ostřeluje obytné části měst na Ukrajině, můžeme si pomyslet, že je to chucpe. Anebo že to má jistý cíl. Třeba podkopat další fáze jednání, třeba právě osobní schůzku Zelenského s Putinem. To není nic zásadně nového.
Nové je ale toto. Ačkoliv se vše zatím opírá o spekulace, ačkoliv spekulací je zatím i vyslání evropských jednotek pro dozor nad příměřím (mírem), v Německu se už proti tomuto vyslání zdvihá odpor. Zdvihá se ve vládní CDU, v koaliční sociální demokracii, natož v opozici zleva (Spojenectví Sahry Wagenknechtové) i zprava (AfD). Je užitečné to sledovat.
Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová
AfD vyrukovala s kampaní na síti X. Heslo zní: „Merz vás chce poslat na Ukrajinu? My ne!“ A v pozadí je fotomontáž kancléře a pár mladíků v braneckém věku. Česko vstupuje do finále své volební kampaně. Našinec nepotřebuje příliš fantazie a představí si heslo: „Fiala vás chce poslat na Ukrajinu? My ne!“
Zatím o tom mluví Petr Pavel
To je už vlastnost kampaní. I když je nějaká myšlenka – v tomto případě myšlenka dozorčích jednotek ze schůzky Trumpa se Zelenským a evropskými lídry – teprve ve stadiu jednání a spekulací, mnozí straší, jako by už byla hotová, riskantní, a kdo ví jaká.
Vždy se najde něco, o co se alarmisté mohou opřít. U nás je to třeba rozhovor Petra Pavla pro ČTK. Prezident v něm říká, že budou-li na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, neboť je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od začátku ruské invaze.
Lavrov varuje Evropu před „intervencí“ na Ukrajině, viní ji z podkopávání summitu
Petr Pavel, bývalý voják se zkušeností z válek a vojenských misí, není tlučhuba. V rozhovoru sám střízlivě připomíná, že v zájmu dohody Ukrajina asi přijme územní ústupky. Dodává, že konkrétní zapojení mírových jednotek bude záležet na podobě dosažené dohody (i na tom, zda se dohodu vůbec podaří uzavřít). Jinými slovy: teprve uvidíme, co se dohodne, pak má smysl se bavit o nasazení.
Ale někdy stačí daleko méně, aby se rozjely emoce. Ukazuje to Německo.
Německo se štěpí
Řekněme rovnou, že Německo se svou historií je vyhrocený případ. Ještě žijí – v Německu, v Rusku i na Ukrajině – poslední veteráni bojů druhé světové války. Lidé, kteří si při slovech „bundeswehr na Ukrajině v misi dozírající na mír“ hned představí „wehrmacht na Ukrajině v letech 1941 až 1944“. Proto jsou Němci opatrní, ale sama opatrnost často nestačí.
Začalo to nevinně. Kancléř Friedrich Merz pronesl v pondělí ve Washingtonu, už po summitu, pár banálních vět: „My jako Spolková republika máme silný zájem a silnou odpovědnost se na tom podílet.“ Rozsah účasti se musí prodiskutovat, „až do otázky, zda by Spolkový sněm musel přijmout rozhodnutí vyžadující mandát“.
Německo pracuje na garancích pro Ukrajinu. Kancléř nevyloučil vyslání vojáků
Vidíte v těch slovech hrozbu? Zřejmě ne, ale mnozí Němci ano. Zmíněný „mandát“ znamená, že jde o nasazení vojáků mimo ústavní rámec, do zahraničí, což vyžaduje souhlas parlamentu. A to je problém, i když by šlo o dozor nad plněním mírové dohody.
Ještě loni v prosinci, když tehdejší ministryně zahraničí Baerbocková začala uvažovat o užití bundeswehru na Ukrajině, Merz ji jako lídr opozice označil za „neodpovědnou“. Teď zvažuje sám totéž a výčitky z neodpovědnosti schytává od jiných. Třeba od Michaela Kretschmera, seriózního politika CDU a saského premiéra. Koaliční sociální demokraté váhají a zatím se nerozhodli. A radikální levice (Wagenknechtová) i pravice (AfD) jsou zásadně proti.
Živá voda pro AfD
Pro AfD je to jako živá voda. Spolupráci, ba jen souhlas s ní, ostatní strany zakazují. Teď má AfD konečně téma, které ji může legitimizovat, aniž by jí někdo mohl vyčítat extremismus či rasismus. No, nekupte to.
K nám to téma – až na rozhovor prezidenta Pavla pro ČTK – v plné síle zatím nedorazilo. Ale vsaďte se, že dorazí, je přece volební kampaň. Šanci udělat z nehotových spekulací strašáka a beranidlo proti establishmentu nepromarní v kampani nikdo. Ani ti, kteří celý poslední rok fandili Donaldu Trumpovi a jeho slibu ukončit válku na Ukrajině. Tedy za předpokladu, že to Trump zařídí sám, že.