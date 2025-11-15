Kauza Timura a jeho party bobtná. Ohrozí pozici Zelenského?

Název ceny pro bizarní a komické výzkumy je odvozen od jména fiktivního bratra Alfreda Nobela – Ignáce. Současně se jedná o slovní hříčku: stejně vyslovované anglické slovo ignoble znamená potupný či nešlechetný. Zdá se ale, že ekonom Blavatskyj by cenu dnes nedostal, jelikož jeho závěry už neplatí.
Prezident Ruska není obézní, přitom korupce v zemi je obrovská. Na Ukrajině v těchto dnech bobtná největší úplatkářský skandál od Euromajdanu, série masových demonstrací, které v únoru 2014 vedly k tzv. revoluci důstojnosti, ke svržení Viktora Janukovyče. Tento proruský prezident měl nadváhu. Když se ale podíváme na Volodymyra Zelenského, vidíme štíhlého muže, a přesto se nová korupční aféra týká nejen oligarchy Timura Mindiče, prezidentova důvěrníka-tvůrce typu tandemu Dalík-Topolánek, ale i minimálně dvou ministrů (šéfa resortu spravedlnosti Hermana Haluščenka a ministryně energetiky Svitlany Hrynčukové).
Státní dojná kráva
Dosluhující český premiér Petr Fiala je také hubený, přičemž ale v době jeho vlády si byla česká veřejnost donucena dopsat do slovníku korupce výrazy jako Fialova kampelička, bitcoiny Dona Pabla či zločinecký distribuční kanál Dozimetr, který podle výpovědi jednoho z hlavních obviněných dělil provize z veřejných zakázek mezi TOP 09 (50 procent), STAN (30 procent) a členy skupiny kolem podnikatele Michala Redla (20 procent). Andrej Babiš také nemá nadbytečná kila, takže uvidíme, jaké kauzy doba jeho vládnutí, pokud k tomu jednou dojde, přinese.
Ale když se podíváme do centra Evropské unie, vidíme na nejvyšší pozici štíhlou ženu, která hraje hlavní roli ve více kauzách (Pfizergate, Pipergate, aféra vymazaných zpráv v aplikaci Signal mezi šéfkou EK a Emmanuelem Macronem před uzavřením obchodní dohody EU s Mercosurem či netransparentní přesměrování 132 milionů eur veřejných peněz do různých mediálních domů těsně před evropskými volbami). Řada pokrokových západních politiků ráda obviňuje z obrovské korupce mocenský systém v Maďarsku vytvořený za posledních 15 let Viktorem Orbánem, který s nadváhou viditelně svádí heroický boj, takže na něj by pravidlo Blavatskyj asi platilo.
Ale vraťme se na Ukrajinu, kde Národní protikorupční úřad (NABU) odhalil mafiánskou skupinu, které velel oligarcha Mindič. V kradení mu pomáhali i (zatím) dva členové Zelenského vlády. Otázka je, zda vše souvisí s aférou z července letošního roku, kdy se prezident pokusil osekat moc dvou nezávislých protikorupčních úřadů (NABU a SAPO), ale masové demonstrace mu v tom nakonec zabránily. Pokud se spojitost ukáže, Zelelenskyj bude muset svoji motivaci vysvětlit, protože se neví, zda spolupracoval s Timurem a jeho partou, nebo ne.
To, že korupčníci si za hlavní dojnou krávu vybrali největšího producenta elektřiny na Ukrajině, státní energetický podnik Enerhoatom (vytunelovali z něj údajně 100 až 300 milionů dolarů), v České republice jistě nikoho nepřekvapuje, stačí se podívat na fotografie z toskánského letoviska Monte Argentario z roku 2009. Mindič and Co. namířili chapadla i na v době války extrémně výnosný vojensko-průmyslový sektor. Mindič podle serveru Kyiv Independent stojí za firmami vyrábějícími drony dlouhého doletu a novou zázračnou ukrajinskou zbraň - rakety s plochou dráhou letu Flamingo.
Hlava zločinecké skupiny podle odposlechů (prý více než 1000 hodin), které byly nasazeny zhruba před rokem a půl, mohla ovlivňovat i kroky bývalého ministra obrany Rustema Umerova, ten ale podezření popírá. Oligarcha Mindič ještě předtím, než ho policie stihla zadržet, údajně pomocí izraelského pasu uprchl do zahraničí, zemi prý opustil legálně. Kdo mu dal echo, že po něm jdou, je zatím záhadou.
Do kapsy ukrajinské válečné mafie
Když v roce 2014 padl prezident Janukovyč, bylo jasné, že ukrajinský stát funguje na základě korupce. Otázka je, zda se za deset let situace zlepšila. Po takových kauzách můžeme citovat klasika ze hry Ivánku, kamaráde: Čí byly ty peníze? Okradli ukrajinské daňové poplatníky, americké, nebo evropské? Nebo všechny najednou? Zabavené miliony v hotovosti totiž byly v eurech a v dolarech, bylo vidět, že svazky bankovek byly původně zabaleny v USA. Donald Trump do Kyjeva už peníze nepošle, většina států EU však v nepodmíněné podpoře v řádu desítek miliard eur pokračují, přestože Ukrajina stále představuje – bůhví do jaké míry – finanční černou díru.
Vzhledem k prizmatu, přes které se drtivá většina lídrů EU a samotná Evropská komise dívá na Ukrajinu, ale nelze předpokládat, že by podobné korupční kauzy negativně ovlivnily její cestu ke členství. Brusel pro co nejrychlejší integraci Ukrajiny je odhodlán udělat vše, bez ohledu na to, zda si to všechny členské státy sedmadvacítky přejí a zda je tato válkou zmítaná země na členství v EU vůbec připravena.
V této souvislosti Balázs Orbán, politický ředitel kabinetu Viktora Orbána (jde o shodu jmen), zprávy o obrovském korupčním skandálu využil k tomu, aby ujistil maďarské daňové poplatníky, že jejich peníze na Ukrajině neskončí. „Míra korupce na Ukrajině už dosáhla úrovně, že to už nedokáží zatajit ani levicová média. Brusel chystá přísná úsporná opatření, aby mohl posílat peníze do země, kde zuří válka. Je stále jasnější, že významná část peněz, které EU posílá na udržení fungování ukrajinského státu a na pokračování války, skončí v kapse ukrajinské válečné mafie. Nitky vedou přímo k prezidentovi,“ prohlásil.
Car za nic nemůže
Samozřejmě se spekuluje i v opačném směru. O tom, zda na Ukrajině, stejně jako v jiných zemích nejen na východ od nás, protikorupční úřady neslouží k zákeřným politickým účelům. Nejnovější korupční aféra by se totiž dala použít proti Zelenskému, který se politicky nechová vždy podle toho, co si západní donoři přejí. Není například tajemstvím, že některé kruhy ve Velké Británii by na postu prezidenta raději viděly generála Valerije Zalužného, mezi občany stále populárního bývalého vrchního velitele Ukrajinských ozbrojených sil, který od března 2024 zastává funkci velvyslance v Londýně.
Zelenskyj dokáže vždy skvěle manévrovat, ale až další týdny ukáží, koho obětuje a koho povýší. Zatím nejsou indicie o tom, že by se jeho pád blížil. Možná, že státní propaganda v duchu tradice v této části světa jasně vysvětlí voličům, že car je vždy hodný, akorát lidé kolem něj občas něco špatného provedou.
Zásah protikorupčních úřadů nemohl přijít v horší situaci, v níž se Ukrajina nachází. Lidé, kteří doma mrznou ve tmě, jsou naštvaní, když vidí, že byly ukradeny stamiliony dolarů, které původně měly sloužit právě k posílení energetické infrastruktury. Nehledě k tomu, že ve společnosti je cítit velkou únavu z dlouhotrvající války - zatímco mnozí umírají na frontě a jejich rodiny strádají doma, pár privilegovaných byznysmenů a politiků si cpe do kapes miliony dolarů. Čas ukáže, nakolik kauza, která vypukla v době, kdy situace na frontě není z hlediska Kyjeva příznivá, ovlivní domácí politiku, postoj zahraničních spojenců, nebo dokonce vývoj celé války s Ruskem.