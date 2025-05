Trnitá cesta Ukrajiny do NATO. Za svou touhu po bezpečnosti platí nejen územím

Na Ukrajině už čtvrtým rokem probíhá krutá válka, která zemi přináší nesmírné lidské utrpení a obrovské škody příštím generacím. Rusko ji rozpoutalo s cílem znemožnit vstup svého západního souseda do NATO. A tak vyvstává otázka, jak to vše začalo, co všechno tomu předcházelo?

Po skončení studené války prošly mezinárodní bezpečnostní vztahy ve východní Evropě několika vývojovými fázemi. Nejprve byla ukončena činnost Varšavské smlouvy a nedlouho potom se rozpadl SSSR. Díky tomu se někdejší satelitní země s velkou úlevou zbavily závislosti na Rusku a nutnosti podřizovat se jeho strategickým zájmům.

Pak přišla druhá etapa, kdy začaly sílit obavy z toho, že tato rozlehlá oblast se přeměnila v jakési bezpečnostní vakuum, protože jednotlivé země nemají žádné bezpečnostní záruky pro případ, že by je napadlo Rusko. Začalo sílit volání po bezpečnostních zárukách ze strany NATO jakožto nejmocnější organizace kolektivní obrany. Tím byla zahájena třetí etapa, ve které se tyto země postupně dostávaly do NATO.

Během prvního rozšíření NATO v roce 1999 do svých řad přijalo Polsko, Maďarsko a také naši zemi. O pět let později se uskutečnila druhá vlna expanze NATO, která zahrnula celkem sedm zemí. Dvě z nich – Slovensko a Slovinsko – byly zcela nekontroverzní. Jsou malé, nemají strategický význam. Ale jinak tomu bylo u dalších dvou skupin. Přijetím Bulharska a Rumunska se NATO dostalo do západního Černomoří a přijetím tří pobaltských zemí vstoupilo do postsovětského prostoru a výrazně se přiblížilo k Moskvě a Leningradu.

V zájmu zdůvodnění výše zmíněných zásadních změn přišli nejvyšší političtí a vojenští činitelé NATO s novým geopolitickým argumentem. Jeho základem byl doktrinální projev tehdejšího generálního tajemníka Jense Stoltenberga ze září roku 2015, ve kterém vyjádřil znepokojení nad tím, že po roce 1999 došlo ke zkrácení vzdálenosti mezi NATO a Ruskou federací.

A v tom měl naprostou pravdu, vzdálenost mezi NATO a Ruskem se ve vymezeném období zkrátila o více než tisíc kilometrů, plocha první a druhé vlny rozšíření Aliance činila více než jeden milion km2.

Na Stoltenbergův argument navázala i další myšlenková konstrukce. Ta říká, že NATO se poprvé od vzniku dostalo do situace, kdy má na své hranici vojenské jednotky Ruska, které považuje za bezpečnostní hrozbu pro své nové členské země, což je v rámci logiky článku č. 5 hrozba pro Alianci jako celek.

Na výše představené doktrinální vymezení ve stejném roce navázali tři američtí generálové, kteří napsali společný článek o mobilitě amerických vzdušných sil na předsunutých základnách na území rozšířené Aliance. V něm došli k závěru, že dopravní letadla USA se dostala do stavu „extrémní zranitelnosti“, protože se ocitla v dosahu ruských systémů protivzdušné obrany, které byly po skončení studené války výrazně zmodernizovány.

A argumentační kaskáda se dále zdokonalovala. V roce 2016 se začal skloňovat termín „nový geopolitický strach“, do kterého se dostaly nové členské státy NATO, které mají společnou hranici s Ruskem. Ten strach vyplýval z toho, že předsunuté vojenské základny USA na jejich území se dostaly do zorného pole ruských zbraňových systémů souhrnně nazývaných jako A2/AD, jejichž úkolem je znemožňovat vyloďovací a průlomové operace a rychlý průnik do hloubky území. Takové tedy bylo základní rozestavení sil a také argumentů, které vytvořilo ustavující rámec pro dynamický vývoj vztahů mezi rozšířeným NATO a Ukrajinou jakožto dalším žadatelem o bezpečnostní záruky.

Budoucnost Ukrajiny jako největšího státu této části Evropy přišla na řadu již v červenci 1997, pouhé dva roky po zveřejnění studie o rozšíření NATO a sedmnáct let před anexí Krymu. Byla zřízena komise pro spolupráci mezi Ukrajinou a NATO, tzv. MUC. Na ni o rok později navázalo vytvoření pracovní skupiny pro reformu ukrajinských ozbrojených sil (JWGDR), která otevřela cestu k modernizaci ukrajinských ozbrojených sil dle požadavků moderního vedení bojové činnosti. Ale to ještě byla ona výše zmiňovaná etapa, nazývaná jako bezpečnostní vakuum.

Dvojsečná šance

Třetí etapa, tedy úsilí o získání bezpečnostních záruk, byla zahájena 2008, kdy 43. prezident USA George W. Bush na summitu NATO v Bukurešti (jaká symbolika: hlavní město někdejší členské země Varšavské smlouvy) prosadil tzv. plán členství (MAP) pro další dva postsovětské státy, tedy pro Ukrajinu a Gruzii. Tím byla otevřena cesta k rozšíření Aliance o dalších 600 000 km2 v případě samotné Ukrajiny, což by znamenalo další zásadní změnu v rovnováze bezpečnostních hrozeb, o které tak často hovoří a píšou severoameričtí neorealisté.

Navíc si Ukrajina vstup do NATO v lednu 2019 zakotvila i do své ústavy, čímž dala nový rozměr dějinám rozšiřování NATO po skončení studené války. Avšak ani to nezměnilo všeobecně sdílený odmítavý přístup ruských politických a vojenských elit a jejich odhodlání všemožně té změně zabránit.

Žádná z výše připomínaných událostí nemůže ani v nejmenším ospravedlnit ruskou invazi, která byla zahájena v únoru 2022. Dosavadní vývoj války na Ukrajině ukazuje, že tato země za svoji touhu po bezpečnostních zárukách NATO platí svým územím, životy lidí a nakonec možná i svými strategickými surovinami. Ale získání kýžených záruk je zatím v nedohlednu.