Ukrajina v NATO? Zelenskyj zveřejnil svůj plán, tím padá argument, že skepse vůči Kyjevu je neslušná

Ano, pouze z pocitu úspěchu, alespoň nějakého vítězství, je možné přistupovat k ústupkům či kompromisům. A že konec války na Ukrajině nějaké ústupky a kompromisy přinese, je dost očividné. Snad proto Zelenskyj mluví o plánu vítězství, který se opírá o pozvání Ukrajiny do NATO.

Západní lídři se s ním seznámili už dříve, ve středu pak celý svět. Zelenskyj plán přednesl v ukrajinském parlamentu a pak ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU. Je to poprvé, kdy se dokument tohoto typu představuje nejen skrze spekulace v médiích, ale na té nejveřejnější platformě.

Otázka pro Petra Pavla

Má to důsledky. Padá tím jedna často zmiňovaná překážka. Někteří státníci, politici či vojáci hovořili o šancích Ukrajiny na vítězství ve válce s Ruskem skepticky. Ve stylu „doufejme v nejlepší, ale připravme se na nejhorší“. U nás to byl například Petr Pavel. Poprvé tak učinil na mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru 2023, ještě jako jen designovaný prezident.

Už tam říkal, že si nemáme nalhávat o šancích Ukrajiny na plné vítězství, na plné obnovení hranic z počátku února 2022, ba z počátku února 2014 (tedy Ukrajina včetně celého Donbasu a Krymu). A byl po právu kárán, že nechtěně podráží argumenty napadené země. Že i když na jeho slovech něco je, veřejně má držet linii solidarity s Ukrajinou a jejími plány na vítězství. Že veškerá řešení či rozhodnutí si musí promyslet sami Ukrajinci.

Ve středu jedno zásadní rozhodnutí Ukrajiny padlo. A to tím, že Zelenskyj zveřejnil svůj plán (plán vítězství). Je to ukrajinský projekt a návrh na řešení. A protože západním lídrům už byl představen předem, protože teď je zveřejněn, lze to říci i takhle. Šídlo je z pytle venku, takže nic nebrání tomu, aby západní lídři, předáci NATO či politici řekli, jak se k plánu staví a co si o něm myslí.

Hned ve středu se ozval nový šéf NATO, Nizozemec Mark Rutte. Poněkud krypticky sdělil, že nemůže říci, že celý ukrajinský plán podporuje. Kdy a co k tomu řeknou další, zejména Petr Pavel? Logická otázka na muže, jenž má za sebou vojenskou dráhu, sloužil na vysoké pozici v NATO a jako prezident se k válce na Ukrajině systematicky vyjadřoval?

Sympatie máme, kapacity ne

Uvidíme. Zelenského plán má pět bodů. První je geopolitický (bezpečnostní záruky), druhý a třetí jsou vojenské (posílení obrany, odstrašení Ruska), čtvrtý ekonomický (západní investice na Ukrajině včetně těžby surovin), pátý bezpečností (využití ukrajinských zkušeností i vojáků pro Evropu).

Nejsledovanější a nejcitlivější je první bod. „Prvním bodem je pozvání do NATO. Nyní,“ řekl Zelenskyj. Jistě, není šílenec a ví, že stát, který vede válku, jehož pětinu území okupuje nepřítel a nekontroluje své hranice, nemá na přijetí do Aliance šanci. Proto hned dodal, že plné členství je věcí budoucnosti, ale sama pozvánka do NATO pro Ukrajinu by měla být okamžitá. Že právě ta je šancí na ukrajinské vítězství.

Jenže z hlediska Západu by i toto byl precedens, se kterým nejsou zkušenosti. Jistě. Západ rozděleného Německa byl do Aliance přijat. Jenže to bylo v situaci, kdy Německo bylo stále ještě poraženým státem z druhé světové. Kdy jeho rozdělení bylo kodifikováno mezinárodní konferencí vítězů v Postupimi. Kdy východ Německa byl začleněn do sféry vlivu Moskvy (do Varšavské smlouvy). Má něco z toho protějšek na Ukrajině? Má o ní rozhodovat mezinárodní konference? Který stát by na ní zastupoval vítěze a který poražené? Těžká věc, že.

Anebo Kypr. NATO paralelně přijalo Řecko a Turecko, dva rivalizující státy. Byl to úspěšný krok. Ale nikdy by nepřijalo Kypr rozdělený právě mezi řeckou a tureckou komunitu. I když se tam už 50 let nebojuje, tu hranici stále hlídají modré přilby OSN. NATO prostě nebere státy, jež nemají vyřešené vnitřní či vnější problémy. A jakkoliv cynicky to zní Ukrajincům, platí to i pro Ukrajinu.

Řekne to teď – po zveřejnění Zelenského plánu, který se opírá o pozvánku do NATO – nějaký západní lídr, předák NATO či politik? Sdělí Kyjevu něco ve smyslu: máte naše sympatie, naši podporu, ale rychlé pozvání do NATO je mimo naše kapacity? To je otázka do pranice. Odpověď by mohl naznačit prezident Petr Pavel.