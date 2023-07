Vzdálený ukrajinský sen. Zapojit se do konfliktu s jadernou velmocí by byl nerozum

Zvýšit podporu Ukrajině je třeba. Pokud má ukrajinská armáda zatlačit ruského agresora zpět na jeho území, potřebuje další materiální vojenskou pomoc. Praha určitě udělá, co bude moci.

Členství v Severoatlantické alianci – teď současný ukrajinský sen – je jiná věc. Kyjev ho má přislíbené od roku 2008, ale do NATO se nedostane před ukončením současné války a kdo ví, kdy po ní. Ne že by Aliance neměla členy s územními spory nebo že by její členové nevedli války. Konflikt s jadernou velmocí je ale něco jiného. Zapojit se do něj je nerozum.

A po válce? Pokud bude i pak Rusko agresivní a silné, bude to problém. Na druhou stranu, Kyjev musí od zemí Aliance získat alespoň individuální bezpečnostní záruky. Česko by to mělo podpořit.