„Levné“ drony a ironie historie. Ukazuje se, že Zelenskyj přece jen nějaké karty v ruce má

Avšak relativně levné íránské drony Šáhed (název od arabského šahíd, pak perského šáhid, což je islámský mučedník víry, například sebevražedný atentátník) byly schopny letět pod rozlišovací schopností protiraketové obrany, a proto zasáhly cíle v mnoha arabských monarchiích Perského zálivu, včetně těch na amerických základnách.
Hodnota jednoho bezpilotního sebevražedného dronu třídy Šáhed se pohybuje od třiceti tisíc do padesáti tisíc dolarů (podle toho, o jaký dron se jedná). Hodnota jedné střely – interceptoru v americkém protiraketovém systému Patriot – je několik milionů dolarů. Budete jimi plýtvat na zničení každého útoku roje íránských dronů Šáhed?
Která země má největší zkušenosti se sestřelováním íránských dronů, především Šáhed 136, které Rusové nazývají Geran-2? Ukrajina. Írán dodal spousty těchto Šáhedů Rusku, které jimi masivně útočí proti Ukrajině.
Ukrajince tedy válka, život a nezbytnost naučily se proti nim účinně bránit. Vyvinuli malý dron interceptor nazývaný Sting FPV (“sting“ je anglicky žihadlo), kterým íránské Šáhedy v ruských službách účinně ničí. A Ukrajinci svá Žihadla produkují jako na běžícím pásu, ve velkém.
Hodnota jednoho Žihadla? Pár tisíc dolarů.
Americká žádost o pomoc
Agentury přinesly ve čtvrtek 5. března – tedy ani ne týden po začátku amerického a izraelského útoku na Írán – zprávu, že Pentagon a minimálně jedna země na Blízkém východě (později upřesněno, že Katar, následně i Spojené arabské emiráty) požádaly Ukrajinu o dodávky jejich protidronových interceptorů Žihadlo. Tyto účinné obranné zbraně, vyráběné za levný peníz, byly ochotny koupit ve velkém.
Ukrajina – přesněji její prezident Zelenskyj – řekl „Ano“. Ukrajinští vojáci, experti na používání interceptorů Žihadlo, již do zemí Zálivu odjeli.
A nyní ta ironie. Ironie historie. Bylo to přesně 28. února 2025 – na den přesně rok před zahájením války proti Íránu – když prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance křičeli na prezidenta Zelenského v Oválné pracovně Bílého domu, že „nemá v ruce žádné dobré karty“, ať si tedy moc nevyskakuje a poslouchá…
Rok se s rokem sešel a ukázalo se, že Zelenskyj nějaké dobré karty přece jen v ruce má. Takové, jaké by chtěli mít i Američané. Fakticky USA žádají Ukrajinu o vojenskou pomoc.
To nevymyslíte. To je ironie historie.
Co z toho plyne, jaká poučení?
Jak se efektivně bránit
Za prvé, vyjednávací pozice Ukrajiny při jednáních o míru či příměří s Ruskem bude nyní vůči USA silnější, a tudíž přes USA bude silnější i vůči Rusku. Washington chce něco, co potřebuje, co Ukrajina má, a co USA nemají, minimálně ne za tak nízkou cenu.
Za druhé, měli pravdu ti Američané, kteří tvrdili, že „America First“ (Amerika v první řadě) by neměla znamenat „Pouze Amerika“ či „Amerika samotná“, jak požadovali a požadují američtí izolacionisté.
Amerika coby nejsilnější mocnost světa dokáže sama mnohé věci, ale Amerika coby nejsilnější mocnost světa spolu se svými spojenci dokáže věcí ještě mnohem více. S těmi, kdo mají „nějaké karty v ruce“, nějaké prostředky, nástroje či zkušenosti.
Izrael je země, kterou od jejího počátku chtěl vždy někdo zničit. Nejdřív arabské země, pak arabští sekulární nacionalističtí teroristé, pak arabští islamističtí teroristé, sunnitští i šíitští, pak perští teokratičtí ajatolláhové a íránští islámští revoluční gardisté.
Pokud vás každý den chce někdo zabít, naučíte se velice účinně bránit. A máte dovednosti, jaké jiní nemají. Spojenectví s Izraelem tudíž není pro Ameriku břemenem, nýbrž cenným aktivem.
Do 28. února letošního roku byla jen jediná země, na kterou íránské drony Šáhed útočily v tisících. Ukrajina. Překvapuje tudíž, že právě ona se naučila nejefektivněji před nimi bránit? To život a nutnost ji to naučily.
A za třetí z toho pro nás, občany, naše zvolené zástupce i naši výkonnou moc plyne, že pokud chceme být pro USA zajímaví, chceme-li, aby Amerika byla naším spolehlivým spojencem, potřebujeme mít taky nějaké „karty v ruce“. Nějaké nástroje, prostředky či dovednosti.