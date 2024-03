Přijmeme je mezi nás? Jisté profese by bez Ukrajinců fungovaly obtížně

Je česká společnost ochotná Ukrajince přijmout mezi sebe? Tuto otázku stát nenastoluje, neboť odpověď nezáleží na něm. Přesto si ji musíme představit za úvahami o budoucnosti Ukrajinců u nás.

Zda se má status dočasné ochrany změnit v dlouhodobý pobyt či v jinou, dosud nestanovenou formu. Ty úvahy nejsou akademické. Odvíjejí se od návrhů, aby dotyční měli práci, ubytování a vykazovali bezúhonnost. Vyznívá to dost tvrdě – i ve srovnání s tím, jak žijí (až příliš často z dávek) běženci třeba v Německu.

Přes to vše záleží i na tom, jaký postoj zaujmou občané, voliči. A tady se zdá, že odpověď na úvodní otázku by mohla znít spíše ano. Ukrajinci, bez ohledu na byrokracii i na to, zda přišli po ruské invazi či dříve, pronikli na trh práce natolik, že jisté profese by bez nich fungovaly obtížně. A nevyžadují specifika k ramadánu. Takže jinak: proč bychom je přijmout neměli?