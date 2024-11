Potížisti i levná síla? Ukrajinci v Česku jsou tabu, přitom o nich mluvit musíme

Ano, je to nepochybně lokální spor a pan primátor, protože patří k ANO, je snadný cíl, jemu je možno beztrestně přimalovat rohy a přiřknout kopyto. Vyslovil ale primátor za ANO něco nenávistného? Nikoli, jen je neinformovaný a myslí si, že existuje způsob, jak ukrajinské bojeschopné muže přimět k tomu, aby se vrátili do vlasti a šli na frontu.

Tuhle diskusi jsme již absolvovali a ti, kteří mají paměť, vědí, že prchající je prchající a my jej nemáme co vydávat do jeho vlasti. Vyhrožovat ukrajinským mladíkům frontou je tedy poněkud nemístné. Nutno poznamenat, že podobnou debatu o mladých Ukrajincích absolvovali též Poláci, které z proruských sympatií ani z nedemokratických tendencí nelze osočit, vždyť tam vládnou „ti dobří“.

Určeni k vykořisťování?

Reakce místní ODS ukazuje, že na vztahu k Ukrajincům je cosi nezdravého, bylo to koneckonců vidět před časem, kdy se objevily kriminální případy sporů mezi tuzemskými Romy a uprchlíky z Ukrajiny.

Snaha establishmentu je jasná, problémy bagatelizovat a nemluvit o nich. Aby to bylo správně pochopeno, je správné jakékoli projevy mezietnické nenávisti potlačovat a trestat, též je žádoucí rozhádané skupiny usmiřovat, nicméně nelze předstírat, že vše je idylické.

Když přijde řeč na Ukrajince v ČR, „sluší se“ jen pochválit Česko a je samotné za to, jak to všichni „zvládli“. Ale přitom problémy existují nejen v Plzni a nejen s mladíky, kteří se neumějí chovat. Zajímá se někdo třeba o to, jak zacházejí tuzemští zaměstnavatelé s uprchlíky, do jaké míry jsou ukrajinští pracovníci jen levnou pracovní silou určenou k vykořisťování? Lze očekávat, že nelidské pracovní podmínky jsou mimo chápání členů ODS, případně ANO, nicméně je to problém a je to časovaná bomba.

Bavme se o problémech i neshodách, které soužitím vznikají, jen tak je vyřešíme a hlavně netvařme se, že jsme Ukrajincům pomohli tím, že tu mohou otročit na stavbách i jinde za podmínek, které naši občané odmítají, a netvařme se, že takhle je to báječné. Každému, kdo se vyjádří nepovoleně, můžeme sice přiřknout nějakou zlou vlastnost, třeba xenofob či populista, a za extatického vykřikování hesla Sláva Ukrajině ignorovat realitu, tím ale nepomůžeme nikomu. Ani Ukrajincům, ani sobě.