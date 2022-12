Ukrajinská pozitivní epidemie. Jejich chuť pracovat může naši společnost oživit

Složité je to jak pro ni, tak všechny kolem, protože hlavním a zásadním problémem je jazyková bariéra. Nicméně stále spoléháme na ukrajinskou mentalitu pionýrů, kteří chtějí začít nový život, a tím pádem jsou tomu ochotní leccos obětovat.

Natáliin manžel je kardiochirurg. Nyní ho uvolnili z armády, a tak přijel za svou ženou. Na mou poznámku, že kardiochirurgů je u nás relativně dost a pacientů pro ně málo, reaguje bez váhání. Prý to nevadí, přizpůsobí se a bude dělat prakticky cokoliv. Pro ty dva mladé lidi platí, že problémem jsou pouze velké věci, ty malé se většinou vyřeší samy.

Nedávno jsem absolvoval jeden z mnoha rozhovorů, které se v uplynulých dvou desetiletích často opakovaly. Všechny jsou jako přes kopírák. Mladý lékař sedící v mé kanceláři se cítí vyčerpaně, podle jeho názoru tráví v nemocnici příliš času a jeho partnerka mu prý říká, že by měl pracovat méně. On tedy dává výpověď, protože by rád dělal něco méně náročného, měl více času na své koníčky a v životě si konečně „něco užil“.

Byl bych nerad, pokud by předchozí odstavec vyvolal pocit, že mi je naše mladá generace jakkoliv protivná. Právě naopak. Patřím mezi optimisty, jimž se zdá, že svět bude za deset let lepším místem k životu, než je tomu nyní. A pokud bude lepší, pak právě proto, že dnešní mladí budou na pozici lídrů a českou společnost kormidlovat lépe než v současnosti dominující generace.

Ta ještě vyrůstala v permanentních socialistických lžích, v nichž se proklamace nekonečně lišily od reality, a tato schizofrenie natrvalo zdeformovala myšlení milionů z nás. Nicméně jednu výhodu prožít mládí v devadesátých letech mělo. Bylo totiž možné pokusit se vyhrabat jak z morálního, tak ekonomického podpalubí a budovat cosi nového. Netvrdím, že se to stoprocentně povedlo, a už vůbec ne, že česká společnost vyšla z porevolučního období mnohem lepší a silnější, než byla dříve. To se, bohužel, nestalo. Šance na změnu tady však byla a někdo ji využil a jiný nikoliv.

V kontextu předchozích odstavců jsem přesvědčen, že energie a entuziasmus ukrajinských imigrantů by naši společnost mohly oživit. Vůbec by totiž nebylo marné, kdyby nás těmito vlastnostmi nakazili a šířili tady zvláštní ukrajinskou epidemii skromnosti, pracovitosti a cílevědomosti. Třeba by nám rychleji došlo, že bychom měli využít všechny možnosti, abychom byli schopní soupeřit nejen mezi sebou tady u nás v české kotlině, ale především na světových kolbištích. Na nich se totiž pomalu smráká nad generací takzvaných starých bílých mužů a na obzoru se objevují neúnavní asijští workoholici. Pokud jim nebudeme schopní konkurovat, přijde úpadek Evropy.