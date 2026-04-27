Ruský strach v Arktidě. Gubernátoři ruší přehlídky na Den vítězství

Ty totiž v poslední době čím dál tím častěji zalétávají právě na ruský dálný sever. Rusové tam mají na malém prostoru shromážděno obrovské množství vojenské techniky, která je proti bezpilotní hrozbě prakticky bezbranná.
Moskva sice zainvestovala miliardy rublů do pokročilých protileteckých systémů, které má například na polárním souostroví Země Františka Josefa, jenže ty jsou proti levným a nízko letícím dronům v praxi nepoužitelné kvůli jiné kalibraci radarů i vysoké ceně.
Ukrajinci v posledních dvou letech s oblibou cílili zejména na ruské letiště Olenya jižně od Murmansku. Tam sídlí ruské strategické bombardéry Tupolev, které odtamtud vzlétají a vystřelují rakety s plochou dráhou letu proti Ukrajině. Během slavné operace Spiderweb v červnu 2025 Kyjev infiltroval ruské území a pomocí levných FPV dronů jich Moskvě poškodil kolem 40, hned několik z nich právě na Olenyji.
Rok předtím zase dalekonosný ukrajinský dron urazil 1800 kilometrů a zasáhl tam bombardér Tu-22, kterému Rusové pro jeho štíhlý tvar přezdívají „šídlo“.
Kromě praktických problémů je to obrovská rána pro ruskou prestiž. Moskva totiž Arktidu považuje za svůj zadní dvorek a díky několikastupňové „bastionové“ obraně kolem města Murmansk se alespoň na papíře jedná o nejlépe chráněný region v celém Rusku. Důvod je jednoduchý – na poloostrově Kola sídlí flotila ruských jaderných ponorek, které by v případě jaderné války měly za úkol se rozptýlit v Severním ledovém oceánu a provést odvetný úder proti USA.
Ukrajinské rány tomuto regionu ale ukazují, že Moskva byla za polárním kruhem výborně připravena na minulou válku, nikoli tu současnou. Jako třešnička na dortu Ukrajinci Rusům nedávno poškodili ledoboreckou válečnou loď Purga přímo v loděnici Viborg v petrohradské oblasti. Toto plavidlo se přitom mělo stát pýchou ruské Severní flotily.
Není to poprvé, co Rusové ruší oslavy Dne vítězství. V minulosti se ale podobná opatření odehrávala jen v blízkosti ukrajinské fronty. Například loni Moskva zrušila podobnou akci v Sevastopolu na okupovaném Krymu, který leží jen 240 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinského Chersonu. Důvodem byla bezprecedentní akce ruské rozvědky, při které se jí v květnu 2025 podařilo mořským dronem sestřelit ruský bitevník Suchoj Su-30 poblíž Novorossijsku na ruské Kubáni. Podle Kyjeva to tehdy byla první operace svého druhu na světě.