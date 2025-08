Absurdita tehdy a nyní aneb Čemu se nevyhne český zedník ve Francii

Jako fotograf ÚLUVu jsem se dostal do dílny jednoho starého pána, bylo to kdesi na Šumavě. Uměl vyřezávat hračky podle starých vzorů. Nepotřeboval žádné plánky. Stačilo mu tenké prkýnko asi třicet centimetrů dlouhé a na něm zářezy. Koníček měl délku od tohohle zářezu k tomuhle a husar byl vysoký odsud posud, ukazoval mi.

Za vyřezaného omalovaného koníka dostal, dejme tomu, deset korun. ÚLUV ho pak prodával za, dejme tomu, dvě stě korun. Dravčí vykořisťování? ÚLUV se na řezbářích, krajkářkách, malérečkách kraslic pakoval? Ale co vás nemá. Měl tak drahý provoz, že ho muselo ministerstvo kultury dotovat.

To byla absurdita typu „tehdy“. Ano, tak to tenkrát fungovalo všeobecně a dnes se tomu těžko věří.

S tím starým řezbářem jsem navázal docela pěkný kontakt. Byl ze začátku nemluvný, ale prolomil jsem to. Pomohla fotka slavného nedostavěného mostu v Avignonu. Visela v dílně.

„Máte tu pěknej most,“ podotkl jsem. Chválou nikdy neurazíte.

„Jo,“ pravil, krouhaje koníka. „To je v Lyonu.“

„Copak mají v Lyonu stejný most jako v Avignonu?“

Odložil nůž a zasmušil se. Pak se mu rozjasnila tvář.

„Víte, že máte pravdu?“

Ledy byly prolomeny, protože si myslel, že znám všechny mosty ve Francii a poznám je při letmém pohledu na fotku. Vyprávěl mi potom, že za bývalé republiky pracoval jako zedník. Na jaře parta odjela do Francie a tam stavěla baráky. Všude možně, pane, nejen v Avignonu, vyprávěl. Sjezdili jsme ji celou. Na podzim jsme se vrátili domů a tady jsem truhlařil a řezal hračky. Na jaře jsme se zase dali dohromady a odjeli do Francie stavět baráky. To by dneska nešlo, pokýval hlavou.

Nešlo. To byla další tehdejší absurdita.

Jak je to dnes?

Přítel Grok mě informuje, že české stavební firmy musí do 15 dnů od zahájení činnosti ve Francii podat přihlášku u úřadu CFE (Centre des Formalités des Entreprises) prostřednictvím elektronického portálu Portail e-procédures guichet unique. To zahrnuje získání identifikačního čísla SIRET a registraci k DPH (Numéro de TVA communautaire), což vyžaduje předložení dokumentů, jako jsou stanovy firmy s překladem do francouzštiny, potvrzení o placení DPH v Česku nebo doklady o obchodních vztazích.

To je jeden odstaveček z Grokovy zprávy, co všechno musí český zedník podstoupit, aby mohl ve Francii položit cihlu do malty. Nebo kdekoli jinde v Unii.

Píše o tom i Draghiho zpráva. Protože tak je to v Unii se vším a všude, vědci zjistili, že je to taková ekonomická brzda, jako bychom měli vzájemná cla od 45 do 100 %.

Bědujeme, že nám Oranžák napařil 15% cla a přitom mezi sebou máme bariéry násobně vyšší.

Je to jak u blbejch?

Ano.