Zbytečná slova? Pokuta! Známe místo, kde by to mělo platit spíš než při objednávání dortů

Zákazníci, kteří jí posílají objednávky, si totiž zvykli používat AI k popisu dortů, jaké má vytvořit. Místo aby jako dříve napsali „dvoupatrový dort o průměru 32 cm, s modrou polevou, s figurkou ze Star Wars na vršku a nápisem „HEZKÉ 8. NAROZENINY, VÁLEČNÍKU!“, případně jí poslali malůvku či fotku dortu, po kterém touží, posílají Reshmi sáhodlouhé popisy, které do klávesnice zaručeně nevyťukávali sami.
„Takové objednávky mě – proč bych to neřekla? – urážejí,“ nechala se slyšet Reshmi. „Mám jiné věci na práci než číst žvásty od AI. Takových zbytečných slov! Snad v každé objednávce najdu upozornění, že dort má být ,vláčný a chutný’. Jasně, kdyby mi to neporadili, asi budu péct dorty suché a nechutné.“
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Jedna zákaznice jí poslala „disertační práci“ čítající 784 slov. A Reshmi se zapřisáhla, že odteďka bude svým zákazníkům účtovat £1 za každé slovo, které vychrlila neplacená verze ChatGPT nebo nějaká podobná užvaněná AI. „Bude to pokuta za lenost! Oni jsou líní mi napsat, co si přejí, a já to pak mám číst? Už toho mám dost. Kdyby tihle lidé napsali mně to, co píšou do promptu, udělali by líp!“
Reshmi, pokud vím, zatím k ceně žádného dortu nepřipočetla pokutu ve výši tolika liber, kolika slovy jí zákazníkův AI-nedouk, který neumí psát stručně, vylíčil požadovaný dort.
Zlí jazykové tvrdí, že tyhle stížnosti vyjadřují spíš Reshminu snahu udělat svému podniku reklamu než opravdové znechucení. Mohla by koneckonců využít svůj AI a požádat ho, ať podobné traktáty shrne do dvou stručných, věcných vět. Zkrotila by jednu AI druhou, možná dokonce tím samým modelem.
Co já vím, třeba se Reshmi takovými řečmi opravdu jen touží zviditelnit. Ovšem myšlenka, že by se zbytečné žvásty měly pokutovat, je, myslím, vynikající. Víte, jak moc by ztěžkla třeba kasička ve Sněmovně po projevu některých politiků? Zejména těch, kteří nejsou schopní samostatného myšlení, a tak jen chrlí obehrané fráze a pronášejí projevy, jaké by i neplacená verze zastaralé umělé inteligence dokázala napsat líp.
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Tihle politikové jsou ovšem na rozdíl od veřejnosti běžně dostupných modelů AI velmi dobře placeni.
Čím dál častěji se setkávám se situací, kdy si za dva lidi z masa a kostí, třeba majitele nějakého podniku a zákazníka, posílají e-maily dvě AI. Pozná se to skoro pokaždé podle zdvořilosti, snad až úlisnosti, s jakou si píší. Obyčejně se obě AI nakonec dohodnou a živí lidé pak fungují jen jako výkonná síla. Většinou to funguje výborně. Možná bychom podobný systém mohli zavést i ve Sněmovně. Není vyloučené, že by se politická situace zlepšila.