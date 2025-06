Můžeme se dostat mezi deset nejlepších zemí v AI, jak si přeje vláda? Ano, ale papír na to nestačí

Ačkoliv se to po různých kauzách typu digitalizace stavebního řízení a po stížnostech na bídnou výuku technických předmětů na školách nezdá, Česko na tom není, pokud jde o elektronizaci, digitalizaci a vlastně i umělou inteligenci, vůbec špatně. Tedy státní správa je na tom bídně, pokud jde o úroveň digitalizace, je na 22. místě z 38 evropských zemí a v Evropské unii na 20. místě z 28. Utěšit nás snad může jen to, že v některých ohledech jsme na tom mnohem lépe než sousední Německo.

Je na čem stavět

Nicméně velmi dobře jsme na tom ale v digitálních znalostech občanů a hlavně podle mezinárodního šetření ICILS 2023 patří čtrnáctiletí žáci v České republice v počítačové a informační gramotnosti a informatickém myšlení k evropské i světové špičce. V průzkumu byli mezi sedmi nejlepšími zeměmi světa.

Navíc jsou, pokud jde o výpočetní techniku, u nás žáci solidně vybaveni. Víc než 80 procent žáků má doma přístup ke dvěma či více počítačům a učitelé vnímají počítačové vybavení škol převážně pozitivně. Nadto je tu pár lidí, kteří rozumí umělé inteligenci na skutečně špičkové světové úrovni, vznikají tu aplikace využívající umělé inteligence a vznikají firmy, které ji rozvíjejí. Je tedy na čem stavět.

Problém je v tom, že ministerstvo a vláda teprve připravují zákon o umělé inteligenci, který má toto odvětví regulovat, a teprve chystají pořádnou podporu pro rozvoj umělé inteligence. Navíc Národní strategie umělé inteligence je příliš rozsáhlá a nekonkrétní. Ostatně podobných strategií, byť v jiných oborech či týkajících se celé ekonomiky, tu za poslední čtvrtstoletí bylo mnoho a všechny slibovaly modré z nebe nebo alespoň vytvoření druhého Finska případně Dánska ve střední Evropě a růst superinovativních firem. Většinou ale skutek utekl. Proč? Chyběly konkrétní věci a hlavně - cokoliv udělat se neslýchaně táhlo, zatímco svět kolem se měnil. Naopak co se často neměnilo, byla nízká podpora vzdělávání, vědy a vývoje ze strany státu.

Přitom je jasné, že právě to je podstatné. Nyní tu máme šikovné mladé lidi, kteří se dokázali sami i přes občas rigidní školní systém vzdělávat, a máme tu také dost odborníků a dokonce i firmy působící v příslušném oboru. Pravda, nejsou tu obří společnosti typu OpenAI či Anthropic vyvíjející velké jazykové modely a není tu Silicon Valley jako v Americe, a možná nikdy nebudou. Není to ale chyba České republiky, spíše Evropské unie, protože na starém kontinentu neexistuje dostatečně velký kapitálový trh a dost venture investorů, aby tu něco takového bylo možné podpořit a zafinancovat. Může se tu ovšem vyvinout celý zástup firem používajících aplikace umělé inteligence či dělajících menší specializované modely.

Blíží se volby. Bohužel

Proto je třeba rychle vytvořit právní rámce pro používání umělé inteligence a hlavně investovat do školství. Děti jsou připraveny, školy vybaveny, teď jde „jen“ o to zavést vyučování a využívání umělé inteligence do škol. Pomohly by kursy pro učitele i žáky nebo třeba bezplatný přístup k pokročilým placeným velkým jazykovým modelům, aby si je lidé mohli „osahat“. Jako to udělali například ve Spojených arabských emirátech. A pak pokračovat dál podporou vysokých škol, doktorandů a nakonec třeba daňovými úlevami pro start-upy, jako to mají ve Španělsku.

K tomu je sice potřeba dost peněz, ty by se ale nakonec vyplatily. Jenže volby se blíží a vypadá to, že před volbami se k tomu už nikdo nedostane a do volebního programu si to taky nikdo nedá. Takže nám zůstanou jen strategie a pěkný, leč nenaplněný sen, jak jsme mohli být v umělé inteligenci mezi nejlepšími.