Robotka Ai-Da taky maluje - a co má být? Další hit pro pracháče a snoby

Vyrozumění

Slečna Ai-Da, robotka, namalovala sérii portrétů britského matematika a otce umělé inteligence Alana Turinga a ty se v aukční síni Sotheby´s prodaly za 1,3 milionu dolarů (v přepočtu za více než 30 milionů korun). Ai-Du má módní mikádo jako Anna Wintourová, hýbe hlavou a její oči s těžkými víčky hledí nepřítomně. Navlečená je do oděvu vhodného do ateliéru, čili do pracovních kalhot s laclem a trička, z kterého trčí robotické ruce s pařáty, jako by to byl střihoruký Edward.