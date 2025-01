Trump odbrzdil vývoj umělé inteligence. Projekt Stargate je bránou k proměně světa, jak ho známe

Horizont 15:00

Donald Trump neztrácí čas. Den po inauguraci, zatímco svět stále diskutoval o jeho projevu a o gestikulaci Elona Muska, oznámil mamutí investici do infrastruktury umělé inteligence (AI). Projekt nazvaný Stargate, do kterého se zapojily společnosti OpenAI, SoftBank a Oracle, má během čtyř let investovat až 500 miliard dolarů.