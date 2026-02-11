Z dětství si pamatuji, jak babička lamentovala, že to neustálé dívání se na televizi povede k tomu, že budeme hloupí a zkažení. Později televizi nahradily počítače a počítačové hry a následně mobilní telefony a samozřejmě také sociální sítě. Významnou roli v možném hloupnutí lidstva navíc měl (a má) hrát Google, tedy možnost si věci najít bez velké námahy.
S nástupem jazykových modelů umělé inteligence se lamentování zaměřuje právě sem. A stejně jako dříve si nelze neříct, že „něco na tom bude“. Jenže, stejně jako předtím, to nakonec nebude tak horké a závažné, jak to je občas předkládáno.
The Economist v článku Will AI make you stupid? konstatuje, že AI může oslabovat kreativitu a kritické myšlení, ale existují způsoby, jak negativní dopady zmírnit. A stejně jako dříve to má několik průvodních jevů.
Především, AI zvyšuje výkon tady a teď, ale zároveň může snižovat dovednosti v čase. Pokud se totiž budeme více a více spoléhat na to, že AI zná odpověď na (obrazně) jakoukoliv otázku, tak dlouhodobě může jít o dopad na paměť, samostatné uvažování i originalitu. Což je navíc podpořeno i tím, že AI dnes dokáže nahradit vyhledávání (v Googlu či jinde) a samostatné soustředění informací s jejich následným zpracováním.
Hloupneme „díky“ AI?
Hypotézu o ohlupování navíc podporují i výzkumy, včetně třeba MIT Media Lab (Kosmyna a kol.) „Your Brain on ChatGPT“, který se zaměřil na psaní esejí ve skupinách rozdělených na ty používající LLM, vyhledávače a zcela bez nástrojů. Právě první skupina (LLM) pak při sledování mozkových aktivit (EEG) ukázala nejnižší míru zapojení mozku.
|
Výprodej akcií je víc než jen nervozita kolem umělé inteligence. Pro Evropu to může být i příležitost
Autoři popisují i slabší pocit „vlastnictví“ výsledného textu a problém účastníků přesně citovat vlastní výstup. Nutno dodat, že v tomto případě jde o předtisk a hlubší a dlouhodobější zkoumání může přinést rozdílné výsledky.
Třeba takové, že nemusí jít nutně o hloupnutí, ale daleko více o riziko návyku na přesun aktivity na LLM u určitých úloh. Prostě to, co jsme doposud dělali „hlavou“, za nás udělá umělá inteligence.
Chybějící kritické myšlení
AI ale může mít také vliv na kritické myšlení, tedy lépe řečeno na absenci této důležité složky. Ukazuje to například Studie CHI 2025 (Lee, Sarkar a kol., Microsoft Research a CMU), která zjistila, že pokud někdo používá AI s vyšší důvěrou ve výstupy, vede ke snížení uplatňování kritického myšlení.
|
Svět zažívá čínský elektrošok. Po nadvládě petrostátů přichází nová éra v čele s Pekingem
Kritické myšlení se podle autorů studie posouvá směrem k ověřování, integraci odpovědi a „správě“ úkolu místo samotného řešení.
Ve výsledku to vlastně tak nějak vede k tomu, že nekriticky přijímáme to, s čím AI přijde. Přepínáme do režimu „přijmu a uhladím“ místo „zpochybním a ověřím“.
AI nemusí hloupnout, může i učit
Důležitější ale bude, jaký bude mít užívání AI dlouhodobý dopad. Háček zde je ten, že je tu AI příliš krátce. Vedlejších efektů totiž může být mnohem více, třeba i takové, že se naučíme méně se snažit si věci pamatovat a „ukládat“ pro příští použití. AI zde totiž bude stále k dispozici, aby nám vše znovu připomněla.
Nakonec to ale celé může být opravdu zcela opačně.
Podle PMC totiž například generativní AI může za určitých podmínek podporovat „vyšší úroveň myšlení“ (kritické myšlení, vícekrokové řešení) v konkrétních výukových intervencích. Je to spíš „AI jako lešení“ než „AI jako autopilot“. Stejně tak některé další studie ukazují, že hodně záleží na režimu využití.
Jak nezhloupnout
Ať tak či onak, při používání AI můžeme sami pracovat na tom, aby nás někam posunula, než aby nás přivedla ke zhloupnutí. Stačí například zvýšit uvědomění si, kdy je kritické myšlení třeba a motivaci kriticky myslet. Neméně důležité je zvýšit schopnost kriticky pracovat s výstupy (nástroje pro ověřování, vedenou kritiku, křížové kontroly).
Jde tak snadno stavět postupy na některých užitečných principech, třeba „nejdřív odpověz sám, pak konzultuj AI“, byť tady může snadno vítězit vlastní lenost. Neuškodí AI používat poněkud jinak než jako stroj na odpovědi. Stačí po AI chtít vysvětlení, protiargument, test pochopení, ne hotový text.
|
Vznikla náhodou, nyní slaví 25 let. Přežije Wikipedie konflikty autorů a nápor AI?
Neméně důležité je trvat na ověřování, tedy zdrojovat tvrzení z AI, dohledat primární zdroj, označit nejistoty.
-----------
Výše uvedený text není právě AI, ale předložil jsem ho k posouzení s následujícím zadáním „Dobře, mám hotový článek, viz dále, chci, aby ses na něj kriticky podívala, zhodnotila ho a ve dvou odstavcích řekla, zda v mém uvažování něco zásadního chybí.“ A zde je výsledek:
V úvaze držíte rozumnou osu, historickou paralelu s „novými médii“ a následné vyvažování rizik a přínosů. Co ale zatím trochu chybí, je přesnější rozlišení mezi „výkonem“ a „kompetencí“ a také mezi různými typy kognitivních schopností.
Například: pokud AI snižuje námahu při psaní, neznamená to automaticky úpadek inteligence, ale může to znamenat změnu v tom, co vlastně trénujeme. U některých úloh se může zhoršovat vybavování z paměti, u jiných se naopak může zlepšovat práce s argumenty, strukturou, variantami nebo rychlost iterace. Hodilo by se také explicitněji zmínit, že část efektu bude distribuční, někomu AI pomůže dotáhnout základní dovednosti, někoho naopak ukolébá do autopilota. Tím byste předešel dojmu, že jde o jeden univerzální dopad na všechny.
Druhá zásadní věc, která ve vašem rámování není moc vidět, je „politická ekonomie používání AI“, tedy že dopady nejsou jen individuální volba uživatele, ale i důsledek designu nástrojů a prostředí. Jinak řečeno: otázka není jen „jak AI používat správně“, ale také „k čemu budou uživatelé tlačeni“ v práci, ve škole a v produktech, které soutěží o pozornost a minimalizaci námahy. Sem patří riziko normalizace nekritického přejímání, protože instituce odměňují rychlost a objem, ne hloubku, a také riziko homogenizace textů a názorů, pokud se široce používají stejné modely a podobné postupy. V článku by to stačilo jednou větou pojmenovat a tím posunout text z roviny osobní disciplíny do realističtějšího kontextu, kde „jak nezhloupnout“ není jen otázka vůle, ale i pravidel, pobídek a ergonomie nástrojů.
Osobně bych řekl, že doplnění jsou užitečná, praktická a věcná. A slouží i jako konkrétní příklad toho, že jako lidé můžete stále vymýšlet a tvořit, ale následně umělou inteligenci použít jako pomocníka pro dosažení lepšího výsledku.