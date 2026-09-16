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Roboti útočí? Možná, ale debata o regulaci AI je to, oč běží

Jaroslav Veis
Poslední slovo   20:00
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Jaroslav Veis | foto: Lidovky.cz

Před pár dny prolétlo sociálními sítěmi kratičké video, na němž humanoidní robot jménem Sjoma, asistent v obchodě s elektronikou v Saratově, málem nakopl zákazníka, který mu podával ruku. Byl to kop jako vystřižený z manuálu kung-fu. A včera dorazily další obrázky z Číny: humanoid, jméno neznáme, napadl živého kolegu ve firmě Unitree, která vyrábí tisíce takových robotů měsíčně. A zase kung-fu, kop mířený pěkně do výše ramen, kterým robot o hlavu většímu chlapíkovi vyrazil z ruky ovladač.

Analytici jsou však v klidu. Soudí, že v obou případech jde spíše o nahrané marketingové akce, jimiž na sebe jak saratovský obchod Volga, tak čínská firma Unitree chtějí upozornit.

Možná. Ale nevzpomínáte na zákony robotiky Isaaca Asimova (pocházejí už z roku 1942), které měly robotům zabránit, aby ohrožovali lidi? Člověk by předpokládal, že každý, kdo roboty vyrábí a vybavuje je softwarem – Asimovovi roboti měli pozitronový mozek, což je v podstatě něco, co odpovídá miniaturnímu superpočítači nacpanému čipy s umělou inteligencí –, ty zákony zná a respektuje je, protože jsou rozumné. Třeba hned první zní takhle: Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.

Jenže, upřímně řečeno, s jejich obcházením si pohrával už sám Asimov, potřeboval přece zápletky k příběhům. Dělal to sofistikovaně: třeba v románu Nahé slunce je robot vlastně jen nevědomým spolupachatelem vraždy, ty hlavní prsty v ní má lidský zloduch-robotik.

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Později Asimov připsal v románu Roboti a impérium (1985) ještě nultý zákon, kterým původní znění zásadně rozšířil: Robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. A právě tady to najednou začíná nepříjemně připomínat cosi mnohem závažnějšího, než jsou pouhé kung-fu kopance.

Vypadá to, že klíčovou postavou posledního vývoje AI je výzkumník Jacob Coxon, který pracoval pro společnosti OpenAI a Anthropic. Počátkem září odešel z Anthropicu, vzdal se svého podílu (a šlo o hodně miliónů dolarů) a veřejně varoval, že rychlé tempo vývoje AI je hazardem s další existencí celého lidstva. Jako když cyklista v čele závodu v prudkém sjezdu gestem ruky varuje všechny za ním: v zatáčce nad roklí je obří louž oleje, zpomalte, nebo se všichni zabijem.

Vzápětí otiskl šéf Anthropicu Dario Amodei dlouhý esej, který volal ještě naléhavěji po zpomalení vývoje a regulaci a k němu se přidali šéf OpenAI Sam Altman, Demis Hassabis z Google DeepMind a dokonce Elon Musk, ještě nedávno věrozvěst deregulace.

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Zato Donald Trump v postu na vlastní síti Truth Social světu sdělil, že žádné zpomalování netřeba, všechno je hoax, a jediné, co AI potřebuje, je silný prezident s vysokým IQ, kterého USA mají, mírou přímo vrchovatou. Jako chlápek u televize, který kouká na ten peloton a ječí na celé kolo: co zpomalujou, srabi!

Myslím, že by to chtělo nultý Asimovův zákon updatovat, asi takhle: Lidstvo nesmí svou nečinností dopustit, aby mu AI rozvojem bez pravidel (guardrails) nezvratně ublížila.

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