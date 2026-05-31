Lidé plní své texty překlepy, aby dokázali, že nejsou AI. Má to ale háček

Vedlo to ale nakonec také k tomu, že většina těch, kdo používají umělou inteligenci pro texty, prostě do instrukcí přidala pokyn, který výskyt poněkud provokující „pomlčky“ eliminuje.
Prompt: Nikdy nepoužívej en dash ani em dash. Pokud bys normálně napsala ‚–‘, nahraď to čárkou nebo rozdělením věty.
Případně ještě snazší prompt: Nepoužívej v textech pomlčku (–). Raději čárku, tečku nebo závorky.
Ještě paradoxnější na tomhle je, že nejdřív ochránci čistoty textu křičeli, že používáte „-“ (mínus) místo „–“, tedy spojovníku. Aby pak nakonec, jak bylo napsáno už výše, křičeli, že našli v textu spojovník, a tím pádem je to AI generovaný text.
Umělé inteligence nedělají lidské chyby
S AI je to těžké, pokud ji necháte tvořit texty. Nejenže jsou poměrně dost charakteristicky umělé, ony v nich prostě nejsou klasické lidské chyby. Každý člověk má své oblíbené nedostatky v psaní. Chybějící čárky, přeházená písmena, chybně používanou větnou stavbu.
Chybovati je prostě lidské a nikoliv vlastnost pro AI. Ta chybuje minimálně, byť je férové zdůraznit, že v češtině to není až tak pravda. Přeci jen náš jazyk a pravopis jsou komplikované a většina AI se učila z textů anglických.
Není tedy divu, že Michael Waters v The Atlantic upozorňuje na to, že přítomnost chyb či překlepů (chcete-li) pro některé už není známkou lenosti, ale důkazem lidského doteku.
Nedělají chyby, než je naučíte je dělat
Jenže, má to všechno háček, slíbený v titulku. Umělé inteligence většina běžných lidí pro psaní použije tak, že jim řekne něco jako „Napiš mi článek pro Lidové noviny, který je o tom, jak lidé dělají překlepy, ale umělé inteligence je nedělají. Délka max 3000 znaků.“
Výsledek bude mít nezapomenutelný styl použitého modelu. ChatGPT bude psát jinak než Claude. Ale pro každého, kdo takto AI použije, budou výsledky vlastně dost podobné. Stylem zejména.
Ten háček je, že pokud je někdo novinář, autor, psavec, tak má dostatek textů, které může vzít a vložit jako základ do AI a naučit ji tak psát jeho stylem.
Je překvapivé, jak hodně dokáží AI napodobovat styl konkrétních lidí. Prostě si AI naučíte psát jako Daniel Gamrot (na LinkedIn má opravdu originální nezapomenutelný styl) a rázem bude AI opravdu psát jako on.
A v tom je právě ten háček. Stačí AI naučit dělat chyby. Ne nutně překlepy či pravopisné chyby, ale stylové. Něco, co je ukázka originálu, vodoznak toho, kdo to psal. Protože, nutno dodat, tenhle text psaný člověkem projde korekturou. A tu kupu chyb, které tam byly při psaní, tu už vy číst nebudete.
Neochota číst AI texty
Celé je to tak předzvěstí postupně vznikajícího problému. Lidé prostě nechtějí číst umělé texty, chtějí ty od člověka. Ať už jde o delší texty, jako je tento, nebo i o tak prosté věci, jako jsou e-maily či příspěvky na sociálních sítích.
„Na základní úrovni jsme mnozí ochotni investovat čas do čtení dlouhého e-mailu, pokud máme pocit, že ho někdo skutečně napsal, řádek po řádku,“ napsal Michael Waters ve výše zmíněném článku na The Atlantic.
„V tuto chvíli je zde skutečná touha po psaní, které se cítí neomylně lidské, se všemi svými zvláštnostmi, podivně specifickými detaily a malými záblesky osobnosti, které AI nedokáže přesně napodobit,“ uvedla psycholožka Stephanie Steele-Wren pro Time.
|
Je před námi ještě dlouhá cesta, která ale velmi pravděpodobně vede jenom na jedno možné místo. Umělé inteligence budou všude, budou nám psát, budou na nás mluvit, možná dokonce v podobě humanoidních robotů. Náš vlastně tak trochu přirozený odpor k umělému se ale postupně vytratí a perfektní vyjadřování začneme brát jako nový normál.
Jak to vlastně dopadlo s tím článkem od AI
Nešlo to nevyzkoušet. ChatGPT 5.5 Thinking, tedy tu lepší, kvalitnější a přemýšlivou, jsem požádal o zpracování tohoto tématu. A tady je, co na první dobrou dala dohromady. Musím říct, že to vůbec není špatné. Ale nejsem to já. Daniel Dočekal.
Překlep jako důkaz člověka
Člověk je tvor, který se mýlí. Ne snad jen ve velkých věcech, jako jsou životní rozhodnutí, volby partnerů či investice do akcií zaručeně rostoucích firem. Mýlí se i v maličkostech. Například napíše „umělé inteligence je nedělají“, ačkoliv by přísný jazykový korektor nejspíš tiše pozvedl obočí. Překlep je malá nehoda prstu, drobná vzpoura klávesnice, důkaz, že za textem sedí někdo z masa, kostí a nevyspaných očí.
Umělá inteligence překlepy v běžném smyslu nedělá. Nepřehmátne se, protože nemá ruce. Neujede jí prst z „i“ na „o“, protože žádný prst nemá. Nenapíše „překelpy“ proto, že by ji někdo vyrušil telefonátem, dítětem, psem nebo myšlenkou na oběd. Když se splete, je to jiný druh omylu: sebevědomý, uhlazený, gramaticky čistý. Její chyba nepůsobí jako nehoda. Působí jako rozhodnutí.
A právě v tom je rozdíl. Lidský překlep je často dojemný. Vidíme v něm spěch, únavu, zaujetí, někdy i temperament. Dopis bez jediné chyby může být podezřele sterilní, zatímco věta s jedním přebývajícím písmenem jako by říkala: psal jsem rychle, protože mi na tom záleželo. Překlep je digitální otisk prstu. Nehezký, ale vlastní.
Moderní nástroje nás od překlepů osvobozují. Podtrhávají červeně, opravují samy, navrhují vhodnější slova. Vzniká tak paradox: čím dokonalejší texty píšeme, tím méně je v nich patrné, že jsme je psali my. Dříve se člověk poznal podle rukopisu, pak podle stylu. Dnes se někdy pozná už jen podle chyby.
Neznamená to, že bychom měli překlepy pěstovat jako národní kulturní dědictví. Noviny, knihy ani úřední dopisy nejsou místem pro lenost a ledabylost. Ale přesto stojí za to připomenout, že chyba není vždy jen selhání. Někdy je to stopa přítomnosti. Malá skulina, kterou do textu vstupuje autor.
Umělá inteligence nám bude stále častěji pomáhat psát čistě, rychle a bez zakopnutí. Bude rovnat věty, žehlit stylistické záhyby a odstraňovat omyly dřív, než si jich všimneme. Možná tím získáme dokonalejší texty. Jen bychom si měli dát pozor, abychom cestou neztratili i něco z jejich lidské nedokonalosti.
Protože člověk, který nikdy neudělá překlep, je buď výjimečně pečlivý, nebo podezřelý. A text, v němž není ani jediná trhlina, může být sice správný, ale také podivně prázdný. Překlep nás prozrazuje. Někdy k naší škodě. Ale často i k našemu štěstí.