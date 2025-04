EU to s umělou inteligencí myslí dobře, ale USA neporazí a sama si koleduje o posměch

To je vcelku banální poznatek. Pozornost si ale zasluhuje akční plán, který Evropská komise přijala minulý týden. Má přivést Evropskou unii do pozice globálního lídra v oblasti umělé inteligence.

Člověka, ač není expert na AI, napadají různé myšlenky. Před 25 lety EU přijala lisabonskou strategii. Ta z ní měla do roku 2010 udělat „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech“.

Znáte někoho, i velkého fanouška unijních politik, kdo by lisabonskou strategii považoval za úspěch? Je přece zřejmé (a doložené čísly), že nebyla splněna ani do roku 2010, ani do roku 2025 a nebude splněna ani později.

Autor těchto řádků není protiunijní fanatik, nebaví se tím, že se vysmívá různým kiksům EU, spíše mu vadí to, když si pro výsměch nabíhá sama Unie. To byl případ lisabonské strategie a mohl by to být případ akčního plánu pro roli globálního lídra v oblasti umělé inteligence.

Od superpočítačů k velkým objemům dat

Důvody toho plánu mají racionalitu. Umělá inteligence spoluurčuje, který stát či „superstát“ uspěje, zvláště ve světě, v němž oslabuje solidarita a naopak sílí boj každého proti každému. Tato racionalita se ke zmíněnému akčním plánu promítá do pěti pilířů.

Za prvé se má investovat do infrastruktury, do superpočítačů, datových center pro trénování umělé inteligence a továren na AI. Těchto továren je v EU zatím třináct. Plán má podporovat i nové startupy v této branži.

Za druhé má akční plán zajistit datové laboratoře, tedy přístup k velkým objemům kvalitních dat z různých zdrojů.

Za třetí má rozšířit používání umělé inteligence do dalších odvětví průmyslu. Zatím ji v EU používá jen 13 procent průmyslových firem.

Za čtvrté má usnadnit mezinárodní nábor kvalifikovaných lidí pro branži AI. Jednak formou legální (to plán zdůrazňuje) migrace odborníků z oblastí mimo EU, ale i tím, že přiláká nejlepší evropské specialisty zpět do Evropy ze zemí, kde působí teď.

Za páté je to regulační zjednodušení, což má zvýšit důvěru občanů a také investorů.

Nedopadne to jako vždycky?

Až sem to byl popis racionálních kroků. Ale do toho se vtírá věta dávného ruského premiéra Viktora Černomyrdina: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“ Nemůže to tak dopadnout i s akčním plánek pro roli EU jako globálního lídra v oblasti umělé inteligence?

Potíž může být v tom, že umělá inteligence je obor spočívající do značné míry na algoritmech. Ale chcete-li shromáždit zdroje – hlavně lidské, ale i technologické či investiční – pro rozvoj AI, tak tam už algoritmy všemocné nejsou.

Z akčního plánu třeba zjistíte, že EU je hrdá na to, že jako první na světě přijala k AI zákon (Artificial Intelligence Act platný od 1. srpna 2024). Přijala i regulaci, která některé systémy AI zakazuje. Teď přijala i samotný akční plán obsahující výrazy jako „ambiciózní iniciativa“, „soubor opatření“ či „ekosystém startupů a scaleupů“). Chce získat špičkové lidi včetně těch z Evropy, kteří odešli za „velkou louži“. Prostě se snaží, aby to vše bylo řádně byrokraticky ošetřeno a podloženo.

Ale pozor. Není právě toto branže, kde víc než byrokracie nebo akční plány rozhoduje spíše individualita, nekonformita, spontaneita lidí? Myšleno na úrovni špičkových specialistů, a ta je v branži AI zásadní.

Překonat gravitaci Ameriky

Po ruce je příklad. Marian Kechlibar, matematik, programátor a publicista, napsal 31. ledna na svůj web text o odlivu mozků z Evropy. Myšleno právě takových mozků, po jakých se teď shání Evropská komise.

Ten text inspirovala jedna fotografie z webu. Ukazuje úzký tým lidí firmy OpenAI, z doby, kdy ta firma vyvinula první široce užívanou generickou umělou inteligenci (model ChatGPT). Na tom snímku vidíte 16 lidí – z toho šest Poláků, jednoho Itala, dva Číňany, jednu Turkyni, jednoho Inda a pět Američanů. Z čehož plyne, že jádro firmy tvořilo více Poláků (6), více lidí z EU (7) než Američanů (5).

Kechlibar k tomu napsal: „Skoro všude se rodí schopní lidé… Ale to Křemíkové údolí je ‚volá‘ hlasem mocným: zde jsou peníze, zde je podnikatelská svoboda, zde budete mezi svými (důležité!) a budete moci pracovat na zajímavých problémech. Bodejť by se tam nestahovali z celého světa včetně Evropy.“

Z toho plyne pro akční plán EU zásadní otázka. Má EU šanci tuto gravitaci vedoucí k odlivu mozků překonat, porazit? Má šanci přitáhnout takové lidi zpět do Evropy? Má šanci nabídnout jim větší volnost, spontaneitu, zajímavější příležitosti, méně byrokracie, možnost pobytu „mezi svými“ a podobně?

Možná by to tak odpovědní lidé v EU skutečně chtěli. Ale pokud se při tom Evropská komise opírá o „akční plány“, „ambiciózní iniciativy“ či „soubory opatření“, je na místě opatrnost, ba skepse. Sama tím byrokratickým jazykem i praxí nahrává u nás těm, kteří hledají paralely v neblahé době někdy před čtyřiceti lety.