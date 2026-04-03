Návod, jak „přežít“ umělou inteligenci. Klíčem není strach, ale umět s ní pracovat

Proč? Vezme lidem práci. Zaplaví nás upravenými fotkami, takže nebudeme vědět, co je pravda – a co lež. Nebo nás všechny rovnou zabije. Nejnovější titulek zní: „Generace Z se kvůli osamělosti uchyluje k umělé inteligenci.“
Je to zvláštní, ale najdete-li si nedávné články o AI na iDNES.cz, všechny jsou negativní nebo přinejmenším bizarní (když pomineme ty o investicích do firem). Roboti budou mít vlastní sociální síť, umělá inteligence vyrobila falešný prezidentův pokojík, umělá inteligence nabízela nějaký cestovatelský cíl, který neexistuje...
Je bezpečné využívat umělou inteligenci pro zdraví? To jsme ji snad ani raději neměli vynalézat. Jenže to bychom se chovali naivně jako dělníci, kteří rozbíjeli stroje, které jim braly práci v 19. století.
Začnu osobněji. Mně umělá inteligence pořád přijde spíš jako „možná trochu lepší internetový vyhledávač“. Informace pouze zaváže mašličkou do balíčku a napíše, že jde o „shrnutí od AI“. Částečně je to asi má chyba, že jsem se s ní ještě nenaučil pořádně pracovat. Další skupina lidí AI využívá, aby za ně udělala práci (přepsala mluvený text, zformulovala dopis, životopis). Jenže může nadělat tolik chyb, že je otázka, zda to má smysl. Jsou to úkony, které se pořád bez AI dají udělat „poctivěji“. Další skupina ji využívá, aby si popovídala s hlasovým robotem. To je ale také náhražka, která reálně člověka s emocemi nahradit nemůže.
Četl jsem nedávno knihu Nexus filozofa Yuvala Noaha Harariho, která o důsledcích umělé inteligence pojednává a vykresluje téměř sci-fi scénáře. Že umělá inteligence bude sledovat své vlastní cíle a vyhubí nás. Ne proto, že by proti nám něco měla, ale protože jí budeme překážet, asi jako může překážet mraveniště, když se staví mrakodrap.
Pravděpodobnější však podle Harariho je, že její vláda vyústí buď ve všudypřítomné sledování jako v Orwellovi, nebo v systém sociálních kreditů jako v Číně. Výhoda je, že oba scénáře se nejeví být úplně na spadnutí. Hlavní problém umělé inteligence je v tom, že ji člověk pořád musí kontrolovat. Nedávno jsme tiskli v MF DNES rozhovor se soudcem Vrchního soudu Romanem Horáčkem, v němž zaznělo, že jeden český advokát odkazoval na neexistující judikaturu, protože se radil s AI. Kolega zase umělé inteligenci zadal, aby mu vytvořila tip na cyklistický výlet u Prahy, jenže si vymyslela neexistující „Klánovickou přehradu“ v místě Klánovického lesa.
V životě se mi dařilo leccos úspěšně ignorovat, nemám televizi ani Facebook. A vůbec to nevadí. Ignorovat AI asi nepůjde. Nejtěžší však bude umět rozpoznat, k čemu je vlastně dobrá, a zadat jí úkol, který zvládne. To je největší výzva pro nás. Ale určitě bych neměl podlehnout pocitu, že se něco nemusím učit a dělat, protože to za mě ona udělá. Typicky, že se nebudu učit cizí jazyky jen proto, že si budu myslet, že za mě AI vše přeloží.
Nezbývá než převzít iniciativu a kromě všech věcí, které jsme se v minulosti učili (stříhání videa, vaření, sestavování poliček z IKEA) se budeme muset naučit, jak pracovat s AI. Klidně bych se na takový kurz zapsal. Tedy pokud bude přednášet člověk. A nakonec, stejně budu muset – s trochou nadsázky – být chytřejší než ta umělá inteligence a mít mozek jako počítač.