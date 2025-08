Koho připraví AI o zaměstnání? Jestli přijde pracovní armagedon, záleží jen na nás

Ve Spojených státech můžeme sledovat, jak propouštějí lidi firmy z technologického sektoru a jak je teď v létě stále těžší zejména pro vysokoškoláky sehnat kloudnou stáž či brigádu. Navíc stále hůře hledají svá první místa lidé se střední školou či s bakalářským vzděláním. Co se to děje?

Podstatnou část těchto míst zabrala umělá inteligence, velké jazykové modely uzpůsobené ke speciálním činnostem. Ty vyhledávají ve firemních dokumentech či v rozsudcích a v právní literatuře, sumarizují a dělají základní analýzy. Mají na starosti také část programování, kdy pomáhají programátorům zvládnout lehčí úkoly či vytvářet testovací modely produktů.

Zaberou často místo méně kvalifikované pracovní síly či spíše začátečníka v pracovním procesu. Už není potřeba, aby tyhle práce dělali brigádníci či juniorní pracovníci a automatizace postupuje dál. Programátoři, jak je známe, končí, prohlásil nedávno Mark Zuckerberg, zakladatel sociální sítě Facebook.

Skutečně užitečné stroje

Samozřejmě, není to zatím tak, že by všechny tyto činnosti zvládla bezchybně umělá inteligence sama, stále je potřeba lidských pracovníků pro kontrolu i pro mezilidský kontakt, jak se o tom nedávno přesvědčila firma Klarna. Ale je jich potřeba mnohem méně. Šéf firmy Anthropic vytvářející velké jazykové modely Dario Amodei dokonce nedávno tvrdil, že se můžeme velmi rychle dostat do situace, kdy ekonomika poroste a zároveň tu bude dvacetiprocentní nezaměstnanost.

Máte obavu, že by vám umělá inteligence mohla vzít práci? Ano 45 %(24 hlasů) Ne 55 %(29 hlasů)

Ano, pokud se díváte jen na nespecializované modely umělé inteligence, které jsou na internetu k dispozici zdarma, můžete nad tím mávnout rukou: vytvářejí spoustu chyb, loví informace i v temných vodách lží a konspirací a výsledek je často přinejmenším rozpačitý. Nicméně tady je řeč o specializovaných nástrojích, které mají často přístup k omezeným hodnověrným zdrojům, mají větší kapacitu pro zvažování a jinak se učí. Ty jsou již skutečně užitečnými stroji.

Část ekonomů tvrdí, že pokud tyhle stroje nahradí lidskou práci, vzniknou nové profese, kde člověka nepůjde jen tak nahradit. V minulosti tomu tak vždy s novými technologiemi bylo.

Vyloučit se to nedá, ale zatím to tak moc nevypadá. Nejsou tu oni sofistikovaní učitelé umělé inteligence ani dolaďovači, kterých by bylo několik přiřazeno k údržbě každého využití velkých jazykových modelů. Ale je možné, že lidé se přesunou do jiných odvětví, kde budou produktivnější.

Otázkou ale je, co bude dál. Podle mnohých lidí pracujících v oboru umělé inteligence může vzniknout tzv. obecná umělá inteligence, která zvládne většinu lidských úkolů. Co by to znamenalo?

Nemusíme mít všechno

Stará technologie nezmizela proto, že byla špatná, ale protože byla překonána, napsal nedávno v časopise Spectator Marc Warner, šéf společnosti Faculty pomáhající využívat firmám umělou inteligenci. Všeobecná umělá inteligence překoná klíčovou technologii, kterou je náš mozek, varuje Warner. Pak by už nešlo jen o přesunutí lidí z jednoho sektoru ekonomiky do druhého. Většina lidí, vzhledem k tomu, že se vyvíjí rychle i robotika, by už neměla kde pracovat.

Navíc by to už vůbec nebyla ekonomická, ale strategická otázka, týkající se toho, jestli opravdu chceme vytvořit jakousi cizí, možná těžko pochopitelnou vyšší inteligenci, která ovládne naši společnost. Je přitom jedno, zda může vzniknout už v roce 2030, jak předvídají někteří, nebo až v roce 2070, jak tvrdí jiní, či o trochu později.

Možná by bylo lepší, kdybychom nic takového nevyvíjeli. Ta možnost tu je. Není totiž pravda, jak tvrdí šéfové velkých technologických firem, a přesvědčují o tom i politiky, že pokud může lidstvo něco vytvořit, tak to dříve či později udělá. A že je potřeba mít takovou všeobecnou inteligenci dříve než ostatní země. Ostatně, ani jaderné zbraně nemuseli nutně vzniknout, kdyby si Američané nemysleli, že nacisté před nimi mají náskok a Adolf Hitler staví vlastní atomovou bombu.