Ví někdo, kolik lidí má při útoku místo v bunkru? Tři neodpustitelné hříchy končící vlády

Jenže to vše se neděje jen tak. Většina z nás totiž využívá AI, kterou nám (pro)dává některý z technologických gigantů, kteří však s Evropou nemají vůbec nic společného. Absolutní většina z nich jsou americké firmy, „zbytek světa“ tvoří Čína. Evropa se v daném případě smrskla na jeden francouzský příklad.
A právě v tom vězí past, do níž náš evropský i český establishment dostaly. V technologii, která bude v tomto století tou zřejmě vůbec nejvýznamnější, jsme totiž zcela závislí na jiných státech. Logicky z toho vyplývá, že v určitý den D, v němž by například vypukla válka, anebo by se velmoci handrkovaly o něco velmi důležitého – třeba suroviny – by nám kdosi mohl na nátlak své administrativy vypnout přístup.
V situaci, v níž už se bez AI neobejdeme, by to znamenalo cosi podobného, jako kdyby nám v minulém století někdo vypnul elektřinu nebo přestal dodávat ropu. Jinými slovy, během vteřiny bychom se vrátili o desítky let zpět, a protože bychom již ztratili mnoho svých dřívějších schopností (“deskilling“), tak bychom na tom byli ještě hůře než dřív.
Hašení jiných požárů
Tím mohu navázat na druhý neodpustitelný hřích posledních vlád a tím je naše demilitarizace. Vlády typicky pracují v módu krizového manažera a řeší to, co je momentálně trápí. Jen občas se zmůžou na řešení dlouhodobých úkolů, jako je důchodová reforma, zdravotnictví nebo školství. Potíž je totiž v tom, že setrvačnost podobných systémů je veliká. Plody jedné vlády by tak sbírala jiná politická garnitura, namnoze dokonce ta na opačném konci politického spektra. A právě tak bezstarostně jsme až do letoška přistupovali ke své bezpečnosti.
|
Proč vláda nechce poslat rozpočet i nové Sněmovně? Nejde jen o poraženectví
Dodnes nám česká vláda například neřekla, jak dlouho bychom se ubránili soustředěnému útoku ruských konvenčních zbraní, jak robustní je česká protiraketová obrana, kolik procent obyvatel má zajištěné místo v bunkrech při leteckých útocích a tak dále. Pokud by to bylo řečeno nahlas, pak se obávám, že by se veřejnost zděsila a poprávu by se ptala, proč jsme nechali situaci zajít tak daleko?
Odpověď je však prostá – protože se nikdo na nic neptal a protože jsme pokaždé hasili nějaký jiný požár. Navíc si k tomuto tématu vždy cosi řekli i populisté, a tak to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Nášlapné miny
Za třetí neodpustitelný hřích odcházející vlády považuji, vzletně řečeno, nášlapné miny, které té příští po sobě zanechala. Napsala státní rozpočet, v němž chybí desítky miliard na stavby, které se měly v příštím roce rozjet. Nechala ve zdravotním pojištění asi dvacetimiliardovou díru, která je standardními prostředky nezalepitelná. Ve sportovní hantýrce by se dalo říct, že udělala několik rádoby neviditelných faulů na konci rozhodnutého fotbalového utkání, které znamenají jenom to, že se soupeři pomstila a současně si za rukojmí vzala naši zem.
Konstatujme, že politika není férová disciplína a podpásové údery se v ní běžně rozdávají. Každý si však svůj politický odkaz buduje sám. Nakonec se totiž na kauzy, jako je Dozimetr nebo bitcoiny, zapomene. Nicméně to, že jsme se nepodíleli na vybudování nějaké autonomní evropské AI, okamžitě po začátku války na Ukrajině jsme nevrhli mnohem větší prostředky do armády a ještě nechali nepřiznané díry v objemu desítek miliard v již tak deficitním rozpočtu, jsou neodpustitelnými hříchy odstupující vládní garnitury.